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SENSEO® Original Kafijas tablešu automāts
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HD7812/50
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips - English (US)
Visi (4)
Cik bieži SENSEO® ir jāatkaļķo?
Kur atrast SENSEO® daļas un piederumus?
Kuras SENSEO® daļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?
Kurš atkaļķošanas līdzeklis jāizmanto manam SENSEO®?
SENSEO® kafijas automātam radusies noplūde
SENSEO® kafijas automāts rada lielāku troksni nekā parasti
SENSEO® pagatavo mazāk kafijas nekā iepriekš
SENSEO® kafijas automāta indikators mirgo
Uz SENSEO® kafijas nav krējuma slāņa
Es nevaru atvērt SENSEO® kafijas automāta vāku
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