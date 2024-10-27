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Vienmēr ideāla kafija jebkurā tasē, krūzē vai kannā
Viegli sajaukt vai pārslēgties starp diviem pupiņu veidiem
Kompakts dizains ar noņemamu ūdens tvertni
All-in-1 Brew ļauj pagatavot kafiju stikla kannā vai tieši tavā iecienītākajā tasē*, krūzē* vai termosā**, lai ērti baudītu to ceļā.
Pārdomāta dozēšana nodrošina ideālu ūdens un kafijas attiecību katrā pagatavošanas reizē, samazinot minējumus un ļaujot uzpildīt retāk. Vienmēr iegūsti vislabāko, nevis ūdeņainu vai skābu kafiju.
Kafija visām sezonām! Baudi siltu kafiju ziemā vai pārlej ledum, lai atvēsinātos vasaras dienās.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Králík30
27/10/2024
Česká republika
Kvalitní filtrovaná káva
Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.
Plusi
Rychlost, kompaktnost, snadné čištění
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Kávomilec
25/10/2024
Česká republika
Vyborna prekapavana kava
Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.
Plusi
Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Tasei un krūzei ir jābūt no stikla vai keramikas.
Maksimālais glāzes augstums ir 10 cm.
Darbojas tikai krūzes režīmā.