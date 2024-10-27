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  • Svaigu pupiņu garša katrā tasē.
  • Svaigu pupiņu garša katrā tasē.
  • Svaigu pupiņu garša katrā tasē.
  • Svaigu pupiņu garša katrā tasē.
  • Svaigu pupiņu garša katrā tasē.
  • Svaigu pupiņu garša katrā tasē.

Philips All-in-1 BrewKafijas aparāts ar pilienu filtru un dzirnaviņām

HD7900/50

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Svaigu pupiņu garša katrā tasē.
Gardi pagatavota kafija no svaigi maltām pupiņām tavās mājās ar Philips All-in-One Brew pilienveida kafijas automātu ar iebūvētām dzirnaviņām. Jebkurā laikā pagatavo pilnu krūzi visai ģimenei vai vienu tasīti tieši savā iecienītākajā krūzē vai termosā. Viegli pārslēdzies starp diviem pupiņu veidiem, pateicoties dubultajam pupiņu konteineram, izvēlies vēlamo intensitāti, un ierīce ar viedās dozēšanas funkciju ikreiz nodrošinās ideālu kafijas un ūdens attiecību. Kafija no svaigām pupiņām līdz tasītei dažās minūtēs, ar nemainīgi gardu rezultātu!
Skatīt visas priekšrocības

Viegli pagatavot, gardi malkot.

Svaigu pupiņu garša katrā tasē.

  • Vienmēr ideāla kafija jebkurā tasē, krūzē vai kannā

  • Viegli sajaukt vai pārslēgties starp diviem pupiņu veidiem

  • Kompakts dizains ar noņemamu ūdens tvertni

Pagatavo traukā, tasē*, krūzē* vai glāzē** ar “viss vienā” režīmu

Pagatavo traukā, tasē*, krūzē* vai glāzē** ar “viss vienā” režīmu

All-in-1 Brew ļauj pagatavot kafiju stikla kannā vai tieši tavā iecienītākajā tasē*, krūzē* vai termosā**, lai ērti baudītu to ceļā.

Gudra dozēšana: ideāla ūdens un kafijas attiecība katrā pagatavošanas reizē

Gudra dozēšana: ideāla ūdens un kafijas attiecība katrā pagatavošanas reizē

Pārdomāta dozēšana nodrošina ideālu ūdens un kafijas attiecību katrā pagatavošanas reizē, samazinot minējumus un ļaujot uzpildīt retāk. Vienmēr iegūsti vislabāko, nevis ūdeņainu vai skābu kafiju.

Pagatavo kafiju, pārlejot ledum, lai atvēsinātos vasaras dienās

Pagatavo kafiju, pārlejot ledum, lai atvēsinātos vasaras dienās

Kafija visām sezonām! Baudi siltu kafiju ziemā vai pārlej ledum, lai atvēsinātos vasaras dienās.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kvalitní filtrovaná káva

Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.

Plusi

Rychlost, kompaktnost, snadné čištění

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

Vyborna prekapavana kava

Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.

Plusi

Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Tasei un krūzei ir jābūt no stikla vai keramikas.

  2. Maksimālais glāzes augstums ir 10 cm.

  3. Darbojas tikai krūzes režīmā.