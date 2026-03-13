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Philips All-in-1 Brew Kafijas aparāts ar pilienu filtru un dzirnaviņām
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HD7900/50
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Kā pareizi tīrīt Philips kafijas automātu?
Es nevaru noregulēt Philips kafijas aparāta maluma rupjuma pogu
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