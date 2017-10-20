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Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
Moltio espresso kafijas aparāts, unikāls meistardarbs, kas izstrādāts, lai piedāvātu pielāgotas garšas baudījumu. Pateicoties ekskluzīvajam pupiņu mainītājam, ir tik vienkārši pagatavot atbilstošu kafijas dzērienu, kas vienmēr atbilst jūsu noskaņojumam vai dienas brīdim
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Classic piena putotājs
Melns
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
Saeco Moltio espresso kafijas automātos tagad varat mainīt pupiņas, veicot tikai vienu darbību, pateicoties patentētajai pupiņu maiņas tvertnei. Izbaudiet ērtības, ko sniedz ātra pupiņu šķirnes maiņa un atrodiet atbilstošo katrai gaumei un dienas brīdim.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
alekzzisrec
20/10/2017
Polska
Polecam!!
Super obsługa, wygląd [mam wersję z chromowym kranikiem]. Podstawowy model można wzbogacić o automatyczny spieniacz Cappuccinatore !!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy