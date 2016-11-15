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Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
Ar Xelsis espresso kafijas automātu katrs ģimenes loceklis var baudīt savu iecienīto kafijas veidu. Unikālā vairāku lietotāju funkcija sniedz iespēju izveidot līdz pat 6 personiskos lietotāju profilus, un katram profilam var personalizēt līdz pat 9 dzērienus.
Iebūvēta piena karafe
Melns nerūsējošais tērauds
Šim espresso kafijas automātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espresso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī espresso kafijas automāta dzirnaviņu malumu var noregulēt 8 pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espresso, līdz rupjākajam, lai iegūtu vieglāku café crème.
Šajā Saeco espresso kafijas automātā ir 6 pielāgojami profili, kas saglabā atmiņā jūsu izvēli dažādiem kafijas dzērieniem. Tādējādi ir ļoti viegli pagatavot perfektu kafiju savai gaumei, pat ja neesat vienīgais automāta lietotājs.
4.8
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
GrzegorzPL
15/11/2016
Polska
Produkt godny polecenia
Ekspresu używam już ponad trzy lata i jestem bardzo zadowolony z urządzenia. Dużo automatycznych programów oraz możliwość ich zmiany tylko podnosi wartość ekspresu, a do tego piękny wygląd. Polecam. Kawa smakuje tak samo jak z kawiarni :-)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy
DariuszBiałystok70
14/11/2016
Polska
Super urządzenie - świetna kawa
Super urządzenie przygotowujące pyszną kawę. Szeroka gama zaprogramowanych gotowych napojów sprawia, że każdy znajdzie sobie coś dobrego. Ceramiczny młynek do ziarna sprawia, że każdy napój jest pachnący i aromatyczny. Zintegrowany dzbanek ze spieniaczem do mleka zaspokoi gusta wielbicieli napoi mlecznych. Bardzo prosta obsługa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
gawelek81
18/12/2013
Polska
Piękny wyglad i dobry smak kawy.
Polecam ten produkt ze względu na jakość i design. Cena mogła by być niższa ale to kwestia portfela. Kawy robi dobre i w miare cicho.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy