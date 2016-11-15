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  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
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Izbeigta ražošana

Philips Saeco Xelsis"Super-automatic" espresso kafijas automāts

HD8943/19

4.8

| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji

Ar Xelsis espresso kafijas automātu katrs ģimenes loceklis var baudīt savu iecienīto kafijas veidu. Unikālā vairāku lietotāju funkcija sniedz iespēju izveidot līdz pat 6 personiskos lietotāju profilus, un katram profilam var personalizēt līdz pat 9 dzērienus.

Skatīt visas priekšrocības

ar pilnībā automātisku dubultas tīrīšanas piena karafi

Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji

  • Iebūvēta piena karafe

  • Melns nerūsējošais tērauds

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espresso kafijas automātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espresso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Eksperimentējiet ar kafijas piesātinājumu, izmantojot mūsu regulējamās dzirnaviņas

Eksperimentējiet ar kafijas piesātinājumu, izmantojot mūsu regulējamās dzirnaviņas

Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī espresso kafijas automāta dzirnaviņu malumu var noregulēt 8 pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espresso, līdz rupjākajam, lai iegūtu vieglāku café crème.

Pielāgojiet kafiju savai gaumei ar 6 lietotāja profiliem

Pielāgojiet kafiju savai gaumei ar 6 lietotāja profiliem

Šajā Saeco espresso kafijas automātā ir 6 pielāgojami profili, kas saglabā atmiņā jūsu izvēli dažādiem kafijas dzērieniem. Tādējādi ir ļoti viegli pagatavot perfektu kafiju savai gaumei, pat ja neesat vienīgais automāta lietotājs.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.8

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

15/11/2016

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Ekspresu używam już ponad trzy lata i jestem bardzo zadowolony z urządzenia. Dużo automatycznych programów oraz możliwość ich zmiany tylko podnosi wartość ekspresu, a do tego piękny wygląd. Polecam. Kawa smakuje tak samo jak z kawiarni :-)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy

14/11/2016

Polska

Polska

Super urządzenie - świetna kawa

Super urządzenie przygotowujące pyszną kawę. Szeroka gama zaprogramowanych gotowych napojów sprawia, że każdy znajdzie sobie coś dobrego. Ceramiczny młynek do ziarna sprawia, że każdy napój jest pachnący i aromatyczny. Zintegrowany dzbanek ze spieniaczem do mleka zaspokoi gusta wielbicieli napoi mlecznych. Bardzo prosta obsługa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

18/12/2013

Polska

Polska

Piękny wyglad i dobry smak kawy.

Polecam ten produkt ze względu na jakość i design. Cena mogła by być niższa ale to kwestia portfela. Kawy robi dobre i w miare cicho.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.