ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji

Izbeigta ražošana

Philips Saeco Xelsis"Super-automatic" espresso kafijas automāts

HD8946/09

Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji

Ar Xelsis espresso kafijas automātu katrs ģimenes loceklis var baudīt savu iecienīto kafijas veidu. Unikālā vairāku lietotāju funkcija sniedz iespēju izveidot līdz pat 6 personiskos lietotāju profilus, un katram profilam var personalizēt līdz pat 9 dzērienus.

Skatīt visas priekšrocības

ar pilnībā automātisku dubultas tīrīšanas piena karafi

Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji

  • Digitāla ID funkcija

  • Iebūvēta piena karafe

  • Spoguļveida nerūsējošais tērauds

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Eksperimentējiet ar kafijas piesātinājumu, izmantojot mūsu regulējamās dzirnaviņas

Eksperimentējiet ar kafijas piesātinājumu, izmantojot mūsu regulējamās dzirnaviņas

Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī espresso kafijas automāta dzirnaviņu malumu var noregulēt 8 pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espresso, līdz rupjākajam, lai iegūtu vieglāku café crème.

Pielāgojiet kafiju savai gaumei ar 6 lietotāja profiliem

Pielāgojiet kafiju savai gaumei ar 6 lietotāja profiliem

Šajā Saeco espresso kafijas automātā ir 6 pielāgojami profili, kas saglabā atmiņā jūsu izvēli dažādiem kafijas dzērieniem. Tādējādi ir ļoti viegli pagatavot perfektu kafiju savai gaumei, pat ja neesat vienīgais automāta lietotājs.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.