30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
HD8946/09
Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
Ar Xelsis espresso kafijas automātu katrs ģimenes loceklis var baudīt savu iecienīto kafijas veidu. Unikālā vairāku lietotāju funkcija sniedz iespēju izveidot līdz pat 6 personiskos lietotāju profilus, un katram profilam var personalizēt līdz pat 9 dzērienus.
Digitāla ID funkcija
Iebūvēta piena karafe
Spoguļveida nerūsējošais tērauds
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī espresso kafijas automāta dzirnaviņu malumu var noregulēt 8 pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espresso, līdz rupjākajam, lai iegūtu vieglāku café crème.
Šajā Saeco espresso kafijas automātā ir 6 pielāgojami profili, kas saglabā atmiņā jūsu izvēli dažādiem kafijas dzērieniem. Tādējādi ir ļoti viegli pagatavot perfektu kafiju savai gaumei, pat ja neesat vienīgais automāta lietotājs.
Atsauksmes