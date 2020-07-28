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Lieliska tvaicēta ēdiena garša
Philips tvaicētājs ar ideāliem iestatījumiem katrai maltītei.
5 l, 900 W
Manuāls taimeris
Garšas pastiprinātājs, bez BPA
Plastmasa, balta/zaļa
Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena aromātu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.
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4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Vika25
28/07/2020
Україна
У пароварці чудові функції для готування страв стр
Я обрала оцінку відмінно, тому, що можна поєднувати продукти при приготуванні! Має таймер.Завдяки потужному пару страви дуже швидко готуються! А ще смачно та корисно!!!
Plusi
Дуже хороший виріб, користуюсь більше 6 років!!!
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9104/00 Пароварка
Izmantošanas datums 2018-07-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9104/00 Пароварка
Izmantošanas datums 2018-07-28
George63
07/05/2019
România
Un produs,performant ,util si de calitate
Sunt foarte multumit de acest aparat ,este performant ,cu el gatesc mai sanatos pentru familia mea .L-am recomandat tuturor rudelor si prietenilor .Se manevreaza usor se spala usor ,deci il recomand ,,,,,tuturor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9104/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9104/00
studioivo
22/01/2017
България
къс кабел
уреда е перфектен с една забележка - захранващия кабел е къс.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD9104/00 Уред за готвене на пара
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD9104/00 Уред за готвене на пара