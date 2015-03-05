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Atklāj lielāku garšu bagātību
Philips tvaicētājs ar garšas pastiprinātāju papildina ēdienu ar garšaugu un garšvielu aromātiem. Var pagatavot iecienīto zupu, sautējumu, biezputru, rīsus un citus ēdienus XL tvaicēšanas bļodā. Nospied laika iestatījuma pogu un aiziet!
9 L, 900 W
Manuāls taimeris
Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildi savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļauj tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.
Ar īpaši lielo tvaicēšanas trauku var pagatavot daudzveidīgas un gardas maltītes visai ģimenei. Īpaši liels tvaicēšanas trauks zupai, sautējumiem, rīsiem un citiem produktiem.
60 minūšu taimeris ar gatavības signālu un automātiskās izslēgšanās funkciju.
4.2
no 5
11
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
mmck
05/03/2015
Polska
jak dla mnie jest iealny
Parowar jest bardzo prosty w obsłudze, łatwy w zmywaniu, cicho pracuje... Potrawy z niego smakują rewelacyjnie ma czytelne oznaczenia, dołączoną książkę z przepisami, pojemnik na przyprawy,a także na ryż czy zupę/gulasz, tabelę czasów gotowania, zdrowe jedzenie, podtrzymywanie temperatury po zakończeniu gotowania.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9120/55 Parowar
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9120/55 Parowar
Bogusia60
08/12/2013
Polska
Jest bardzo dobry i prosty w obsłudze.
Jest bardzo prosty i łatwy w obsłudze co daje wielką oszczędność czasu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Viva Collection HD9120/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Viva Collection HD9120/00
Nela33
04/12/2013
Polska
Produkt jest łatwy i szybki w użyciu!!!
Produkt sprawdza się w 100% Dzięki niemu codziennie można w szybki i sprawny sposób przygotować zdrowe posiłki dla całej Rodziny. Szczególną zaletą są pojemniki które można wykorzystywać wedle uznania i wedle potrzeb rodziny - w 1 pojemniku ryba dla męża, w drugim kurczak i warzywa dla dziecka, a w kolejnym zupa dla mnie także w szybki sposób obiad dla wszystkich. A w naszej Rodzinie kierujemy się 1 zasadą - zdrowa, dietetyczna kuchnia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Viva Collection HD9120/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Viva Collection HD9120/00