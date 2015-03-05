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  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
  • Atklāj lielāku garšu bagātību
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Izbeigta ražošana

Viva CollectionTvaicētājs

HD9120/00

4.2

| (11) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu

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Philips tvaicētājs ar garšas pastiprinātāju papildina ēdienu ar garšaugu un garšvielu aromātiem. Var pagatavot iecienīto zupu, sautējumu, biezputru, rīsus un citus ēdienus XL tvaicēšanas bļodā. Nospied laika iestatījuma pogu un aiziet!

Skatīt visas priekšrocības

Tvaicētājs ar garšas pastiprinātāju

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  • 9 L, 900 W

  • Manuāls taimeris

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar garšaugiem un garšvielām

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar garšaugiem un garšvielām

Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildi savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļauj tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.

Īpaši liels tvaicēšanas trauks zupai, sautējumiem, rīsiem un citiem produktiem

Īpaši liels tvaicēšanas trauks zupai, sautējumiem, rīsiem un citiem produktiem

Ar īpaši lielo tvaicēšanas trauku var pagatavot daudzveidīgas un gardas maltītes visai ģimenei. Īpaši liels tvaicēšanas trauks zupai, sautējumiem, rīsiem un citiem produktiem.

60 minūšu taimeris

60 minūšu taimeris

60 minūšu taimeris ar gatavības signālu un automātiskās izslēgšanās funkciju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.2

no 5

11

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

3
2

05/03/2015

Polska

Polska

jak dla mnie jest iealny

Parowar jest bardzo prosty w obsłudze, łatwy w zmywaniu, cicho pracuje... Potrawy z niego smakują rewelacyjnie ma czytelne oznaczenia, dołączoną książkę z przepisami, pojemnik na przyprawy,a także na ryż czy zupę/gulasz, tabelę czasów gotowania, zdrowe jedzenie, podtrzymywanie temperatury po zakończeniu gotowania.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9120/55 Parowar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9120/55 Parowar

08/12/2013

Polska

Polska

Jest bardzo dobry i prosty w obsłudze.

Jest bardzo prosty i łatwy w obsłudze co daje wielką oszczędność czasu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Viva Collection HD9120/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Viva Collection HD9120/00

04/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest łatwy i szybki w użyciu!!!

Produkt sprawdza się w 100% Dzięki niemu codziennie można w szybki i sprawny sposób przygotować zdrowe posiłki dla całej Rodziny. Szczególną zaletą są pojemniki które można wykorzystywać wedle uznania i wedle potrzeb rodziny - w 1 pojemniku ryba dla męża, w drugim kurczak i warzywa dla dziecka, a w kolejnym zupa dla mnie także w szybki sposób obiad dla wszystkich. A w naszej Rodzinie kierujemy się 1 zasadą - zdrowa, dietetyczna kuchnia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Viva Collection HD9120/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Viva Collection HD9120/00

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.