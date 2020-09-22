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Izbeigta ražošana
Atklājiet lielāku garšu bagātību
Šis augstas kvalitātes ēdiena tvaicētājs ar unikālo garšas pastiprinātāju uzlabo tvaicēto ēdienu, piešķirot tam gardu garšaugu un garšvielu aromātu. Iepriekš uzstādītā laika funkcija, siltuma saglabāšanas funkcija un ekspertu recepšu grāmatiņa palīdzēs Jums pagatavot gardas maltītes ik reizi.
9 l, 900 W
Optimāli iepriekš uzstādīts laiks
Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.
Detaļas, ko var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, tīrīšanu padara vienkāršu
Ārējā ūdens uzpildes atvere tvertnes uzpildīšanai izmantošanas laikā.
4.6
no 5
62
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Bea20
22/09/2020
Polska
Doskonały produkt
Korzystałam z produktu. Zdarzyła się awaria. Otrzymałam nowy parowar. Brakowało mi go bardzo. Polecam. Jedzonko przepyszne.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar
Krycha
04/01/2019
Polska
Bardzo dobry sprzęt i łatwy w obsłudze.. Polecam
Możliwość jednoczesnego przygotowania kilku potraw. Potrzymanie temperatury.Nie zajmuje duo miejsca. Warto
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar
Darecki171
04/01/2019
Polska
Bardzo dobry sprzęt i łatwy w obsłudze.. Polecam
Możliwość jednoczesnego przygotowania kilku potraw. Potrzymanie temperatury.Nie zajmuje duo miejsca. Warto
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar