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Izbeigta ražošana

Pure Essentials CollectionTvaicētājs

HD9140/90

4.6

| (62) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

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Šis augstas kvalitātes ēdiena tvaicētājs ar unikālo garšas pastiprinātāju uzlabo tvaicēto ēdienu, piešķirot tam gardu garšaugu un garšvielu aromātu. Iepriekš uzstādītā laika funkcija, siltuma saglabāšanas funkcija un ekspertu recepšu grāmatiņa palīdzēs Jums pagatavot gardas maltītes ik reizi.

Skatīt visas priekšrocības

Uzlabojiet garšu ar savām iemīļotajām garšvielām

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  • 9 l, 900 W

  • Optimāli iepriekš uzstādīts laiks

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām, piešķirot tam īsto tvaicēšanas garšu. Vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā, un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums atbrīvo gardo garšaugu un garšvielu aromātu, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.

Var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Detaļas, ko var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, tīrīšanu padara vienkāršu

Ārējā ūdens uzpildes atvere

Ārējā ūdens uzpildes atvere

Ārējā ūdens uzpildes atvere tvertnes uzpildīšanai izmantošanas laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.6

no 5

62

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2

22/09/2020

Polska

Polska

Doskonały produkt

Korzystałam z produktu. Zdarzyła się awaria. Otrzymałam nowy parowar. Brakowało mi go bardzo. Polecam. Jedzonko przepyszne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/90 Parowar

04/01/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt i łatwy w obsłudze.. Polecam

Możliwość jednoczesnego przygotowania kilku potraw. Potrzymanie temperatury.Nie zajmuje duo miejsca. Warto

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar

04/01/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt i łatwy w obsłudze.. Polecam

Możliwość jednoczesnego przygotowania kilku potraw. Potrzymanie temperatury.Nie zajmuje duo miejsca. Warto

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD9140/91 Parowar

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