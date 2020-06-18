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  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*

Izbeigta ražošana

Viva CollectionAirfryer

HD9220/20

4.9
| (11) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
Philips unikālā Rapid Air tehnoloģija sniedz iespēju cept ar gaisu, lai pagatavotu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses, bet mīksts iekšpusē. Vislabākajai tekstūrai un gardam rezultātam eļļa nav (vai gandrīz nav) vajadzīga!
Skatīt visas priekšrocības

Rapid Air tehnoloģija izcilam rezultātam

Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*

  • Taukvāres katls, kurā jālieto maz tauku

  • Multifunkcionālais katls

  • Melna

  • 800 g

Rapid Air tehnoloģija veselīgākai cepšanai

Rapid Air tehnoloģija veselīgākai cepšanai

Airfryer unikālā Rapid Air tehnoloģija ļauj, izmantojot nelielu eļļas daudzumu vai iztiekot bez tās, fritēt, cept, grilēt visgardākās uzkodas un ēdienus ar mazāku tauku saturu nekā parastā cepšanas ierīcē. Philips Airfryer ar Rapid Air tehnoloģiju arī rada mazāku smaku nekā parastās cepšanas ierīces. To ir viegli tīrīt, un tas ir drošs un ekonomisks ikdienas lietošanai.

Liela gatavošanas ietilpība visdažādākajām maltītēm

Liela gatavošanas ietilpība visdažādākajām maltītēm

Regulējama laika un temperatūras vadība

Regulējama laika un temperatūras vadība

Iebūvētais taimeris sniedz iespēju iestatīt gatavošanas laiku līdz 30 minūtēm. Papildus automātiskās izslēgšanas funkcijai atskan arī skaņas signāls, kad ēdiens ir gatavs. Pilnībā pielāgojama temperatūras vadība ļauj iepriekš iestatīt labāko ēdiena pagatavošanas temperatūru līdz 200 grādiem. Baudi kraukšķīgus, zeltaini brūnus ceptus kartupeļus frī, uzkodas, vistas un citas gaļas, un daudz ko citu. Tas viss tiek pagatavots pareizā temperatūrā, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.9

no 5

11

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/06/2020

България

България

Отличен продукт

Уредът е подходяш за здравословно готвене. Използва се малко мазнина. Освен за пържене е подходящ за печене на месо, риба и сандвичи. Много полезна е функцията с таймера. Кошницата и мрежата могат да се мият лесно и в миялна машина. Използвам го почти всеки ден около 5 години и съм много доволна.

Plusi

вкусна и полезна храна, има таймер и изключва сам, не може да забравиш и изгориш храната

Mīnusi

мрежата за храна се мие не много лесно

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/20 Airfryer

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/20 Airfryer

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Rychlost jednoduchost použití

[Employee of philipsglobal] Fritézu mám už několik let a nedám na ní dopustit. Používám ji minimálně 3x týdně a je perfektní na přípravu polotovarů nejčastěji hranolek. Za pár minut perfektní a bez oleje. Mohu jen doporučit.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

Produkt mezi fritézami bezkonkurenční.

Zdravé vaření, jelikož musím ze zdr.důvodů dodržovat dietní stravu,rozhodla jsem se pro tuto metodu a můžu si dovolit i smažená jídla,žádný tuk,ani přepalování a nic si nemusím odříkat. Je to super příprava a vše se povede.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar svaigiem frī kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.