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Taukvāres katls, kurā jālieto maz tauku
Multifunkcionālais katls
Melna
800 g
Airfryer unikālā Rapid Air tehnoloģija ļauj, izmantojot nelielu eļļas daudzumu vai iztiekot bez tās, fritēt, cept, grilēt visgardākās uzkodas un ēdienus ar mazāku tauku saturu nekā parastā cepšanas ierīcē. Philips Airfryer ar Rapid Air tehnoloģiju arī rada mazāku smaku nekā parastās cepšanas ierīces. To ir viegli tīrīt, un tas ir drošs un ekonomisks ikdienas lietošanai.
Iebūvētais taimeris sniedz iespēju iestatīt gatavošanas laiku līdz 30 minūtēm. Papildus automātiskās izslēgšanas funkcijai atskan arī skaņas signāls, kad ēdiens ir gatavs. Pilnībā pielāgojama temperatūras vadība ļauj iepriekš iestatīt labāko ēdiena pagatavošanas temperatūru līdz 200 grādiem. Baudi kraukšķīgus, zeltaini brūnus ceptus kartupeļus frī, uzkodas, vistas un citas gaļas, un daudz ko citu. Tas viss tiek pagatavots pareizā temperatūrā, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu.
4.9
no 5
11
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
teod0ra
18/06/2020
България
Отличен продукт
Уредът е подходяш за здравословно готвене. Използва се малко мазнина. Освен за пържене е подходящ за печене на месо, риба и сандвичи. Много полезна е функцията с таймера. Кошницата и мрежата могат да се мият лесно и в миялна машина. Използвам го почти всеки ден около 5 години и съм много доволна.
Plusi
вкусна и полезна храна, има таймер и изключва сам, не може да забравиш и изгориш храната
Mīnusi
мрежата за храна се мие не много лесно
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/20 Airfryer
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Vladik79
30/09/2019
Česká republika
Rychlost jednoduchost použití
[Employee of philipsglobal] Fritézu mám už několik let a nedám na ní dopustit. Používám ji minimálně 3x týdně a je perfektní na přípravu polotovarů nejčastěji hranolek. Za pár minut perfektní a bez oleje. Mohu jen doporučit.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer
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benzd
26/02/2019
Česká republika
Produkt mezi fritézami bezkonkurenční.
Zdravé vaření, jelikož musím ze zdr.důvodů dodržovat dietní stravu,rozhodla jsem se pro tuto metodu a můžu si dovolit i smažená jídla,žádný tuk,ani přepalování a nic si nemusím odříkat. Je to super příprava a vše se povede.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer
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Salīdzinājumā ar svaigiem frī kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.