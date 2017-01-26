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  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*

Izbeigta ražošana

Viva CollectionAirfryer

HD9220/50

4.3
| (6) Atsauksmes
Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
Philips unikālā Rapid Air tehnoloģija sniedz iespēju cept ar gaisu, lai pagatavotu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses, bet mīksts iekšpusē. Vislabākajai tekstūra un gardiem rezultātiem eļļa nav (vai gandrīz nav) vajadzīga!
Skatīt visas priekšrocības

Ar Rapid Air tehnoloģiju izciliem rezultātiem

Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*

  • Taukvāres katls, kurā jālieto maz tauku

  • Daudzfunkc. ēdiena gatavošanas ierīce

  • Balta/sudraba

  • 800 g

Rapid Air tehnoloģija veselīgākai cepšanai

Rapid Air tehnoloģija veselīgākai cepšanai

Airfryer unikālā Rapid Air tehnoloģija ļauj fritēt, cept, grilēt visgardākās uzkodas un ēdienus ar mazāku tauku saturu nekā parastā cepšanas ierīcē, izmantojot nelielu eļļas daudzumu vai iztiekot bez tās! Philips Airfryer ar Rapid Air tehnoloģiju arī rada mazāku smaku nekā parastās cepšanas ierīces. To ir viegli tīrīt, un tas ir drošs un ekonomisks ikdienas lietošanai!

Liela gatavošanas ietilpība visām iecienītajām receptēm

Liela gatavošanas ietilpība visām iecienītajām receptēm

Regulējama laika un temperatūras vadība

Regulējama laika un temperatūras vadība

Iebūvētais taimeris sniedz iespēju iestatīt gatavošanas laiku līdz 30 minūtēm. Papildus automātiskās izslēgšanas funkcijai atskan arī skaņas signāls, kad ēdiens ir gatavs. Pilnībā pielāgojama temperatūras vadība ļauj iepriekš iestatīt labāko ēdiena pagatavošanas temperatūru līdz 200 grādiem. Mielojieties ar kraukšķīgiem, zeltaini brūniem ceptiem kartupeļiem frī, uzkodām, vistu, gaļu un daudz ko citu. Tas viss tiek pagatavots pareizā temperatūrā, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

6

Atsauksmes

4
2
1

26/01/2017

България

България

Verificēts pircējs

препоръчвам

Уреда е много ефективен - готви се лесно и чисто. Трябва малко време / и опити / за да се нацели времето за готвене.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/50 Airfryer

26/01/2017

България

България

Verificēts pircējs

Много съм доволен

Бързо и здравословно. Миризмата е малко. Лесно се почиства. Почиствам на ръка, мрежата с четка.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/50 Airfryer

23/01/2017

България

България

Verificēts pircējs

Страхотно готвене

прави страхотни пържени картофки. използва се лесно и е супер здравословно .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/50 Airfryer

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar svaigiem frī kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.