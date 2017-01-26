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Izbeigta ražošana
HD9220/50
Taukvāres katls, kurā jālieto maz tauku
Daudzfunkc. ēdiena gatavošanas ierīce
Balta/sudraba
800 g
Airfryer unikālā Rapid Air tehnoloģija ļauj fritēt, cept, grilēt visgardākās uzkodas un ēdienus ar mazāku tauku saturu nekā parastā cepšanas ierīcē, izmantojot nelielu eļļas daudzumu vai iztiekot bez tās! Philips Airfryer ar Rapid Air tehnoloģiju arī rada mazāku smaku nekā parastās cepšanas ierīces. To ir viegli tīrīt, un tas ir drošs un ekonomisks ikdienas lietošanai!
Iebūvētais taimeris sniedz iespēju iestatīt gatavošanas laiku līdz 30 minūtēm. Papildus automātiskās izslēgšanas funkcijai atskan arī skaņas signāls, kad ēdiens ir gatavs. Pilnībā pielāgojama temperatūras vadība ļauj iepriekš iestatīt labāko ēdiena pagatavošanas temperatūru līdz 200 grādiem. Mielojieties ar kraukšķīgiem, zeltaini brūniem ceptiem kartupeļiem frī, uzkodām, vistu, gaļu un daudz ko citu. Tas viss tiek pagatavots pareizā temperatūrā, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu!
4.3
no 5
6
Atsauksmes
Камен
26/01/2017
България
Verificēts pircējs
препоръчвам
Уреда е много ефективен - готви се лесно и чисто. Трябва малко време / и опити / за да се нацели времето за готвене.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/50 Airfryer
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Йошко
26/01/2017
България
Verificēts pircējs
Много съм доволен
Бързо и здравословно. Миризмата е малко. Лесно се почиства. Почиствам на ръка, мрежата с четка.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/50 Airfryer
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vgpborussia09
23/01/2017
България
Verificēts pircējs
Страхотно готвене
прави страхотни пържени картофки. използва се лесно и е супер здравословно .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/50 Airfryer
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Salīdzinājumā ar svaigiem frī kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.