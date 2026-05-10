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Savienojams ar HomeID
Airfryer “16 vienā”
7,2 l (1,4 kg)
Rapid Air tehnoloģija
Intuitīvā HomeID lietotne nemanāmi izveido savienojumu ar Airfryer, tādēļ tā ir ļoti noderīga ēdiena gatavošanas lakā. Varat ne vien gatavot veselīgi, bet arī atklāt interesantus un gardus jaunus ēdienu un pat uzraudzīt ēdiena gatavošanu attālināti, no lietotnes.
Jaunajai Philips Airfryer 5000. sērijas XXL Connected ierīcei ir 16 dažādas gatavošanas funkcijas: fritēšana, cepšana, grilēšana, grauzdēšana, žāvēšana, maizes grauzdēšana, atkausēšana, uzsildīšana, raudzēšana un daudz kas cits.
Atklājiet simtiem* lielisku, gardu, ātri pagatavojumu un veselīgu Airfryer recepšu. HomeID receptes ir sagatavojuši uztura speciālisti, atvieglojot labas maltītes izvēli katrai dienai.
5.0
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
mafic2008
10/05/2026
Україна
Verificēts pircējs
Задоволення 💯% цією покупкою.
Вітаю! Придбав цю чудову річ диво піч. Готували картоплю фрі олії майже зовсім мало йде. Запікати курячі гомілки виходять чудово а також годували хот-доги також виходять дуже смачно. Планую докупити решітку для овочів а також розділювач чаші на дві або три частинки
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Date of Use 2026-04-04
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Date of Use 2026-04-04
Микола Л.
19/12/2025
Україна
Verificēts pircējs
Задоволені. Відповідаю нашим вимогам. Недоліки : погана робота Wifi приладу
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Kris0615
21/03/2025
Україна
Akcijas daļa
Незамінна річ на кухні
Ця мультипіч справжня знахідка для мене. Завдяки розумному керуванню зі смартфона я можу запускати приготування навіть із іншої кімнати. Страви виходять хрусткими та соковитими, без зайвого жиру.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.
Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips cepšanas ierīcē
Vidējās procentuālās vērtības noteiktas, mūsu iekšējās laboratorijās veicot mērījumus ar šiem modeļiem: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880