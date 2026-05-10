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  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris

Airfryer5000. sērija XXL Connected

HD9285/90

5
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
Philips Airfryer 5000. sērijas XXL Connected ir jūsu ikdienas sabiedrotais ēdienu gatavošanā, lai jūs varētu bez raizēm pagatavot gardas un uzturvielu ziņā sabalansētas maltītes visai ģimenei jebkurā nedēļas dienā.
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Izveidojiet savienojumu pārī ar lietotni HomeID

Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris

  • Savienojams ar HomeID

  • Airfryer “16 vienā”

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Rapid Air tehnoloģija

Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas palīgs

Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas palīgs

Intuitīvā HomeID lietotne nemanāmi izveido savienojumu ar Airfryer, tādēļ tā ir ļoti noderīga ēdiena gatavošanas lakā. Varat ne vien gatavot veselīgi, bet arī atklāt interesantus un gardus jaunus ēdienu un pat uzraudzīt ēdiena gatavošanu attālināti, no lietotnes.

Daudzpusīga darbība ar dažādām funkcijām vienā Airfryer ierīcē

Daudzpusīga darbība ar dažādām funkcijām vienā Airfryer ierīcē

Jaunajai Philips Airfryer 5000. sērijas XXL Connected ierīcei ir 16 dažādas gatavošanas funkcijas: fritēšana, cepšana, grilēšana, grauzdēšana, žāvēšana, maizes grauzdēšana, atkausēšana, uzsildīšana, raudzēšana un daudz kas cits.

Garšīgas Airfryer receptes veselīgai dzīvei

Garšīgas Airfryer receptes veselīgai dzīvei

Atklājiet simtiem* lielisku, gardu, ātri pagatavojumu un veselīgu Airfryer recepšu. HomeID receptes ir sagatavojuši uztura speciālisti, atvieglojot labas maltītes izvēli katrai dienai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Atsauksmes

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5.0

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/05/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Задоволення 💯% цією покупкою.

Вітаю! Придбав цю чудову річ диво піч. Готували картоплю фрі олії майже зовсім мало йде. Запікати курячі гомілки виходять чудово а також годували хот-доги також виходять дуже смачно. Планую докупити решітку для овочів а також розділювач чаші на дві або три частинки

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Date of Use 2026-04-04

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Date of Use 2026-04-04

19/12/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Задоволені. Відповідаю нашим вимогам. Недоліки : погана робота Wifi приладу

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

21/03/2025

Україна

Україна

Незамінна річ на кухні

Ця мультипіч справжня знахідка для мене. Завдяки розумному керуванню зі смартфона я можу запускати приготування навіть із іншої кімнати. Страви виходять хрусткими та соковитими, без зайвого жиру.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

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Atrunas

  1. Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.

  2. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips cepšanas ierīcē

  3. Vidējās procentuālās vērtības noteiktas, mūsu iekšējās laboratorijās veicot mērījumus ar šiem modeļiem: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880