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  • Cepšanas komplekts XXL
  • Cepšanas komplekts XXL
  • Cepšanas komplekts XXL
  • Cepšanas komplekts XXL
  • Cepšanas komplekts XXL
  • Cepšanas komplekts XXL
  • Cepšanas komplekts XXL
  • Cepšanas komplekts XXL
  • Cepšanas komplekts XXL

Airfryer piederumsCepšanas komplekts XXL

HD9957/00

Cepšanas komplekts XXL
Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer cepšanas komplektu, jūs varat pagatavot visus savus iecienītākos konditorejas izstrādājumus. Apgūstiet gardu kūku un maizes cepšanu, kā arī pagatavojiet gratēnu, kīšu un citus ēdienus ātrā, vienkāršā un veselīgā veidā.
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Savietojamie produkti
1000. sērija

1000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA150/00

Philips 7,2 L Airfryer, 5000. sērija

Philips 7,2 L Airfryer, 5000. sērija
Airfryers

NA547/07

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer 6,2 L

NA331/10

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA551/00

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA552/00

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA555/00

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer 6,2 l

NA331/00

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer 6,2 l

NA332/00

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer 7,2 L

NA342/00

Airfryer

Airfryer
5000. sērija XXL Connected

HD9285/90

Piederumi cepšanai ar Airfryer

Cepšanas komplekts XXL

  • Cepšanas paplāte (2,5 l)

  • 9 silikona mafinu formas

XXL cepšanas piederums

XXL cepšanas piederums

Izmantojot Philips Airfryer XXL cepšanas komplektu, varat pagatavot visus iecienītākos konditorejas izstrādājumus. 2,5 litru tilpums ir lieliski piemērots, lai pagatavotu sautējumus, ratatujus, biezās “fritata” omletes, lazanju, gratēnu, gaļu ar mērci un citus ēdienus. Baudiet!

Detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā vienkāršai tīrīšanai

Detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā vienkāršai tīrīšanai

Varat droši ievietot šo Airfryer konditorejas ierīci un mafina trauciņus savā trauku mazgāšanas mašīnā, padarot to atkārtotu lietošanu vēl vieglāku!

9 silikona mafinu formas dažādiem ēdieniem

9 silikona mafinu formas dažādiem ēdieniem

Mafinus un kūciņas no šiem Airfryer mafinu trauciņiem ir viegli izņemt, pateicoties elastīgajam materiālam. Robotās malas padara mafinu trauciņus vēl pievilcīgākus! Tie ir izgatavoti no silikona (nav smaržas), un varat šos Airfryer mafinu trauciņus izmantot atkārtoti vēl daudzas reizes!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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