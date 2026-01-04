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HD9957/00
NA150/00
NA547/07
NA331/10
NA551/00
NA552/00
NA555/00
NA331/00
NA332/00
NA342/00
HD9285/90
Cepšanas paplāte (2,5 l)
9 silikona mafinu formas
Izmantojot Philips Airfryer XXL cepšanas komplektu, varat pagatavot visus iecienītākos konditorejas izstrādājumus. 2,5 litru tilpums ir lieliski piemērots, lai pagatavotu sautējumus, ratatujus, biezās “fritata” omletes, lazanju, gratēnu, gaļu ar mērci un citus ēdienus. Baudiet!
Varat droši ievietot šo Airfryer konditorejas ierīci un mafina trauciņus savā trauku mazgāšanas mašīnā, padarot to atkārtotu lietošanu vēl vieglāku!
Mafinus un kūciņas no šiem Airfryer mafinu trauciņiem ir viegli izņemt, pateicoties elastīgajam materiālam. Robotās malas padara mafinu trauciņus vēl pievilcīgākus! Tie ir izgatavoti no silikona (nav smaržas), un varat šos Airfryer mafinu trauciņus izmantot atkārtoti vēl daudzas reizes!
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