  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
Airfryer5000. sērija XXL Connected

HD9285/93

4.8
| (109) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
Philips Airfryer 5000. sērijas XXL Connected ir jūsu ikdienas sabiedrotais ēdienu gatavošanā, lai jūs varētu bez raizēm pagatavot gardas un uzturvielu ziņā sabalansētas maltītes visai ģimenei jebkurā nedēļas dienā.
Savienojiet pārī ar HomeID lietotni un gūstiet iedvesmu ik dienu

Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris

  • Savienojams ar lietotni HomeID

  • Airfryer “16 vienā”

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Rapid Air tehnoloģija

  • Cepšanas paplāte iekļauta komplektā

Intuitīvā HomeID lietotne nemanāmi izveido savienojumu ar Airfryer, tādēļ tā ir ļoti noderīga ēdiena gatavošanas lakā. Varat ne vien gatavot veselīgi, bet arī atklāt interesantus un gardus jaunus ēdienu un pat uzraudzīt ēdiena gatavošanu attālināti, no lietotnes.

Daudzpusīga darbība ar dažādām funkcijām vienā Airfryer ierīcē

Jaunajai Philips Airfryer 5000. sērijas XXL Connected ierīcei ir 16 dažādas gatavošanas funkcijas: fritēšana, cepšana, grilēšana, grauzdēšana, žāvēšana, maizes grauzdēšana, atkausēšana, uzsildīšana, raudzēšana un daudz kas cits.

Garšīgas Airfryer receptes veselīgai dzīvei

Atklājiet simtiem* lielisku, gardu, ātri pagatavojumu un veselīgu Airfryer recepšu. HomeID receptes ir sagatavojuši uztura speciālisti, atvieglojot labas maltītes izvēli katrai dienai.

Tehniskā specifikācija

Atsauksmes

Meridas

11/10/2024

Lietuva

Kokybiškas produktas

Talpus, galima vienu metu gaminti su daugiau ingredientų, puiki alternatyva orkaitei ir sveikas pasirinkimas visai šeimai!

Plusi

Lengvas valdymas, funkcijos kokių reikia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ HD9285/90 „5000 Series XXL Connected“

Inguliss

26/04/2024

Lietuva

Nerealus pagalbininkas virtuvėje

Super daiktas kiekvienoje virtuvėje. Labai greitai ir skaniai pagaminsite šeimai pietus ar vakarienę. Daug funkcijų, indas talpus, tad 4 asmenų šeimai pats tas. Tikrai rekomenduoju mėgstantiems skaniai ir sočiai pavalgyti ir ypač tiems, kas mėgsta gaminti greitai :)

Plusi

Didelė talpa, greitas gaminimas

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ HD9285/93 „5000 Series XXL Connected“

Kevad!

14/05/2025

Eesti

Verificēts pircējs

Tootel on mitmeid häid funktsioone.

Toodet on lihtne kasutada, erinevaid funktioone piisaavalt. Toidu valmistamine on kiire. Tervislikud toidud.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer HD9285/93 5000 XXL Connected

Atrunas

  1. Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.

  2. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips cepšanas ierīcē

  3. Vidējās procentuālās vērtības noteiktas, mūsu iekšējās laboratorijās veicot mērījumus ar šiem modeļiem: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880