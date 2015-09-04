30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Radīta ilgstošai darbībai
Metāla elektriskā tējkanna HD9305, izgatavota no nerūsējošā tērauda un ar Apvienotajā Karalistē izstrādātu temperatūras kontroli, ir droša un izturīga ar ilgu kalpošanas laiku
1,5 litri
2200 W
Matēta metāla
Izturīga un stilīga metāla tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda ilgstošam kalpošanas laikam.
Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama.
Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.
4.7
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
grazina
04/09/2015
Lietuva
Labai geras produktas
naudojame jau ilgai, geras ,patvarus virdulys , visa šeima juo patenkinti labai.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Virdulys
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Virdulys
paula676pt
17/04/2020
Polska
szybko milo
estetyczny funkcje ok dobry w uzytkowaniu ergonomiczny w utrzymaniu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Czajnik
jogintiger
06/12/2015
Polska
idealny
Szybko zagotowuje wodę. Duża moc, ładnie się prezentuje. Polecam wszystkim
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Czajnik