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Izbeigta ražošana

Tējkanna

HD9305/20

4.7

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Radīta ilgstošai darbībai

Metāla elektriskā tējkanna HD9305, izgatavota no nerūsējošā tērauda un ar Apvienotajā Karalistē izstrādātu temperatūras kontroli, ir droša un izturīga ar ilgu kalpošanas laiku

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Nerūsējošais tērauds

Radīta ilgstošai darbībai

  • 1,5 litri

  • 2200 W

  • Matēta metāla

Izgatavota no izturīga nerūsējošā tērauda, droša un izturīga

Izgatavota no izturīga nerūsējošā tērauda, droša un izturīga

Izturīga un stilīga metāla tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda ilgstošam kalpošanas laikam.

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas

naudojame jau ilgai, geras ,patvarus virdulys , visa šeima juo patenkinti labai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Virdulys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Virdulys

17/04/2020

Polska

Polska

szybko milo

estetyczny funkcje ok dobry w uzytkowaniu ergonomiczny w utrzymaniu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Czajnik

06/12/2015

Polska

Polska

idealny

Szybko zagotowuje wodę. Duża moc, ładnie się prezentuje. Polecam wszystkim

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9305/21 Czajnik

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā