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Tējkanna

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Tējkanna

HD9305/20

Tējkanna

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails, 528 kB
  • 13 March 2026

Consumer Care Book Philips Kettle - English (US)

  • PDF fails, 289.9 kB
  • 13 March 2026

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