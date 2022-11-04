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1,7 L
Vāks ar atsperi
Gaismas indikators
Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.
Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu ūdens izvārīšanos ar automātisku izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies.
Elegantā strāvas slēdzī integrētā indikatora lampiņa iedegas, kad tējkanna ir ieslēgta.
4.7
no 5
100
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Edlizabete
04/11/2022
Latvija
Ļoti parocīga tējkanna
Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70
Astra54
10/10/2025
Lietuva
Verificēts pircējs
Puikios funkcijos
Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Kristobal
19/06/2024
Lietuva
Virdulys puikus
Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys