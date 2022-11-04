ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus

3000. sērijaPlastmasas tējkanna

HD9318/00

4.7
| (100) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Acumirklī baudi karstus dzērienus
Jaunā Philips plastmasas tējkanna ar 1,7 L ietilpību, automātisku vāka atvēršanu un gaismas indikatoru sniedz iespēju viegli un ātri pagatavot dažādus dzērienus.
Skatīt visas priekšrocības

Ģimenei piemērots 1,7 L tilpums

Acumirklī baudi karstus dzērienus

  • 1,7 L

  • Vāks ar atsperi

  • Gaismas indikators

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu izvārīšanos

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu izvārīšanos

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu ūdens izvārīšanos ar automātisku izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies.

Kontrollampiņa norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Kontrollampiņa norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Elegantā strāvas slēdzī integrētā indikatora lampiņa iedegas, kad tējkanna ir ieslēgta.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

100

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

04/11/2022

Latvija

Latvija

Ļoti parocīga tējkanna

Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70

10/10/2025

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Puikios funkcijos

Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

19/06/2024

Lietuva

Lietuva

Virdulys puikus

Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.