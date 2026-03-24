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Tējkannas
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3000. sērija Plastmasas tējkanna
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HD9318/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2
Philips tējkanna neieslēdzas
Philips tējkannas iekšpuse ir netīra un ar maziem plankumiem
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