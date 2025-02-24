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1,7 L
Vāks ar atsperi
Gaismas indikators
Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.
Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu ūdens izvārīšanos ar automātisku izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies.
Elegantā strāvas slēdzī integrētā indikatora lampiņa iedegas, kad tējkanna ir ieslēgta.
4.7
no 5
18
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
DOC 65
24/02/2025
Україна
Супер вибір
Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник
shemetova_official
15/12/2024
Україна
Verificēts pircējs
Дуже задоволена покупкою!
Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник
velista
20/08/2024
Україна
Verificēts pircējs
Чудовий дизайн
Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник