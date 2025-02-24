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  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus
  • Acumirklī baudi karstus dzērienus

3000. sērijaTējkanna — 1,7 L, ģimenei piemērots izmērs, melna

HD9318/20

4.7
| (18) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Acumirklī baudi karstus dzērienus
Jaunā Philips plastmasas tējkanna ar 1,7 L ietilpību, automātisku vāka atvēršanu un gaismas indikatoru sniedz iespēju viegli un ātri pagatavot dažādus dzērienus.
Skatīt visas priekšrocības

Ģimenei piemērots 1,7 L tilpums

Acumirklī baudi karstus dzērienus

  • 1,7 L

  • Vāks ar atsperi

  • Gaismas indikators

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu izvārīšanos

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu izvārīšanos

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu ūdens izvārīšanos ar automātisku izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies.

Kontrollampiņa norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Kontrollampiņa norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Elegantā strāvas slēdzī integrētā indikatora lampiņa iedegas, kad tējkanna ir ieslēgta.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

18

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

3
1

24/02/2025

Україна

Україна

Супер вибір

Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник

15/12/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Дуже задоволена покупкою!

Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник

20/08/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий дизайн

Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 HD9318/20 Чайник

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.