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3000. sērija Tējkanna — 1,7 L, ģimenei piemērots izmērs, melna

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3000. sērijaTējkanna — 1,7 L, ģimenei piemērots izmērs, melna

HD9318/20

3000. sērija Tējkanna — 1,7 L, ģimenei piemērots izmērs, melna

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EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails, 223.5 kB
  • 24 March 2026

D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2

  • PDF fails, 2.6 MB
  • 13 March 2026

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