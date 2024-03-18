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Tējkanna
Izbeigta ražošana
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HD9322/60
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EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9322/60 - English (US)
User Manual Philips Kettle
Philips tējkanna neieslēdzas
Philips tējkannas iekšpuse ir netīra un ar maziem plankumiem