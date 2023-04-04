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  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija

5000. sērijaStikla tējkanna

HD9339/80

4.9
| (15) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija
Mūsu 1,7 litru stikla tējkannai, kuras tilpums ir piemērots ģimenes vajadzībām, ir mūsdienīgs dizains ar pamatnē integrētu intuitīvu gaismas sensoru zilā krāsā, kas norāda, ka tējkanna ir ieslēgta.
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Izturīgs kristāldzidrs stikls ar sensora indikatoru

Mūsdienīgs dizains, izturīga konstrukcija

  • 1,7 L

  • Noņemams vāks

  • Zils gaismas indikators

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas

Mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas

Noņemamais snīpī esošais mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas — pat 200 mikronu lielumā, — saglabājot tasīti tīru.

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu izvārīšanos

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu izvārīšanos

Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu ūdens izvārīšanos ar automātisku izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

15

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/04/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Замечательный чайник

Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую

Plusi

Дизайн, удобство, скорость нагрева.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

03/03/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Електрочайник дуже стильний, все влаштовує

Електрочайник дуже стильний, працює добре, все влаштовує

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

22/11/2022

Україна

Україна

Стильний скляний чайник високого класу

Довго обирав модель, бо мав бути скляний чайник, і щоб накип на стінках не затримувався. Своїм вибором задоволений на всі 100%

Plusi

Якість, стиль

Mīnusi

Не виявив

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.