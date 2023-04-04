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1,7 L
Noņemams vāks
Zils gaismas indikators
Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.
Noņemamais snīpī esošais mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas — pat 200 mikronu lielumā, — saglabājot tasīti tīru.
Multi drošības sistēma aizsardzībai pret pilnīgu ūdens izvārīšanos ar automātisku izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies.
4.9
no 5
15
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Vinstons
04/04/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Замечательный чайник
Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую
Plusi
Дизайн, удобство, скорость нагрева.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Halyna77
03/03/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Електрочайник дуже стильний, все влаштовує
Електрочайник дуже стильний, працює добре, все влаштовує
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
22/11/2022
Україна
Стильний скляний чайник високого класу
Довго обирав модель, бо мав бути скляний чайник, і щоб накип на стінках не затримувався. Своїм вибором задоволений на всі 100%
Plusi
Якість, стиль
Mīnusi
Не виявив
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л