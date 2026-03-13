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Tējkannas
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5000. sērija Stikla tējkanna
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HD9339/80
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Eco passport Philips Series 5000 Glass kettle - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Philips tējkanna neieslēdzas
Philips tējkannas iekšpuse ir netīra un ar maziem plankumiem
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