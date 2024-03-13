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  • Karsts iekšpusē, auksts ārpusē
  • Karsts iekšpusē, auksts ārpusē
  • Karsts iekšpusē, auksts ārpusē
  • Karsts iekšpusē, auksts ārpusē
  • Karsts iekšpusē, auksts ārpusē
  • Karsts iekšpusē, auksts ārpusē
  • Karsts iekšpusē, auksts ārpusē
  • Karsts iekšpusē, auksts ārpusē

5000. sēr. tējkanna ar dubulto korpusu5000. sērijas tējkanna ar dubulto korpusu

HD9395/90

5
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Karsts iekšpusē, auksts ārpusē
Vārīšana bez jebkādām raizēm ar mūsu tējkannu ar dubultu korpusu: ilgi saglabā siltumu, dubultās sieniņas garantē maksimālu drošību un krūzes indikatora funkcija nodrošina energoefektivitāti. Iekšējā kārta ir izgatavota no pārtikas klases nerūsējošā tērauda, kas nodrošina higiēniskumu un ilgmūžību.
Skatīt visas priekšrocības

Dubults korpuss ar bezšuvju nerūsējošo tēraudu iekšpusē

Karsts iekšpusē, auksts ārpusē

  • Droša un ātra vārīšana

  • Jaudīga ierīce ar izsmalcinātu dizainu

  • 1,7 L tilpums ģimenes lietošanai

Tējkanna ar dubulto korpusu un izolācijas slāni

Tējkanna ar dubulto korpusu un izolācijas slāni

Nav jāgaida, līdz tējkannas ārpuse atdzisīs. Mūsu tējkannai ar dubulto korpusu ir izolējošs pārklājums, tāpēc tās ārpuse ir vēsa, bet ūdens tējkannas iekšpusē ilgstoši tiek uzturēts silts.

Drošības sistēma pret izvārīšanos ar Strix kontroleri

Drošības sistēma pret izvārīšanos ar Strix kontroleri

Iebūvētā drošības sistēma pret izvārīšanos automātiski izslēdz tukšu tējkannu vai tējkannu, kas tiek nocelta no pamatnes. Tas mazina izvārīšanās risku, kas var radīt bojājumus, kā arī mazina enerģijas zudumus.

Pārtikai piemērots nerūsējošais tērauds higiēnai un noturībai pret koroziju

Pārtikai piemērots nerūsējošais tērauds higiēnai un noturībai pret koroziju

Vienmēr drošs un tīrs vārīts ūdens. Tējkanna ir izgatavota no pārtikai piemērota nerūsējošā tērauda, kas nodrošina maksimālu higiēnu un noturību pret koroziju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

13/03/2024

Україна

Україна

Стильний чайник для кухні

Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн

Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Дизайн і якість відмінні

Чайник сам по собі дуже стильно виглядає, має подвійні стінки, що захищають ручки в разі чого. Дуже сподобався, якісний рекомендую.

Plusi

Якісний, стильний

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.