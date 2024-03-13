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Droša un ātra vārīšana
Jaudīga ierīce ar izsmalcinātu dizainu
1,7 L tilpums ģimenes lietošanai
Nav jāgaida, līdz tējkannas ārpuse atdzisīs. Mūsu tējkannai ar dubulto korpusu ir izolējošs pārklājums, tāpēc tās ārpuse ir vēsa, bet ūdens tējkannas iekšpusē ilgstoši tiek uzturēts silts.
Iebūvētā drošības sistēma pret izvārīšanos automātiski izslēdz tukšu tējkannu vai tējkannu, kas tiek nocelta no pamatnes. Tas mazina izvārīšanās risku, kas var radīt bojājumus, kā arī mazina enerģijas zudumus.
Vienmēr drošs un tīrs vārīts ūdens. Tējkanna ir izgatavota no pārtikai piemērota nerūsējošā tērauda, kas nodrošina maksimālu higiēnu un noturību pret koroziju.
5.0
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Wetviktopiia
13/03/2024
Україна
Стильний чайник для кухні
Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Zenith 6
12/03/2024
Україна
Akcijas daļa
Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн
Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Diana12
12/03/2024
Україна
Akcijas daļa
Дизайн і якість відмінні
Чайник сам по собі дуже стильно виглядає, має подвійні стінки, що захищають ручки в разі чого. Дуже сподобався, якісний рекомендую.
Plusi
Якісний, стильний
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000