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Tējkannas
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5000. sēr. tējkanna ar dubulto korpusu 5000. sērijas tējkanna ar dubulto korpusu
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HD9395/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
HD9395_642001001942_EU9_UM DFU
Philips tējkannas iekšpuse ir netīra un ar maziem plankumiem
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