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  • Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru
  • Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru
  • Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru
  • Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru
  • Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru
  • Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru
  • Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru
  • Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru
  • Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru
  • Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru

7000. sērijaTējkanna ar dubultu korpusu

HD9396/90

5
| (30) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru
Vai zināji, ka dzērieni, zupas un nūdeles garšo labāk, ja tos uzsilda noteiktā temperatūrā? Mūsu tējkanna ar dubultu korpusu un temperatūras kontroli precīzi uzkarst iekšpusē, bet pieskaroties no ārpuses tā ir vēsa.
Skatīt visas priekšrocības

Displejs uz roktura nodrošina ērtu kontroli

Vairāk nekā 10 ēdieni un dzērieni ar piemērotu temperatūru

  • Droša un ātra vārīšana

  • Elegants dizains, ērta lietošana

  • 1,7 L tilpums ģimenes lietošanai

Vairāk nekā 10 ēdienu un dzērienu

Vairāk nekā 10 ēdienu un dzērienu

Tēja, kafija, mazuļu pārtika, kakao, ātri pagatavojamās nūdeles un citi ēdieni ir jāgatavo dažādās temperatūrās. Šī tējkanna ar temperatūras vadību piedāvā 6 temperatūras iestatījumus no 40 līdz 100 C, lai visus ēdienus varētu pagatavot nevainojami un droši.

Siltuma saglabāšanas funkcija

Siltuma saglabāšanas funkcija

Tiklīdz tējkanna sasniedz vajadzīgo temperatūru, viedā siltuma saglabāšanas funkcija uztur ūdeni precīzā temperatūrā. Atkārtota vārīšana nav nepieciešama.

Droši pieskarties

Droši pieskarties

Nav jāgaida, līdz tējkannas ārpuse atdzisīs. Mūsu tējkannai ar temperatūras vadības funkciju ir dubults izolējošs pārklājums, tāpēc tās ārpuse ir vēsa, bet ūdens tējkannas iekšpusē ilgstoši tiek uzturēts silts ērtai karsto dzērienu pagatavošanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

30

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

23/09/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

15/03/2024

Україна

Україна

Стильний дизайн, підтримка температури

Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.

Plusi

Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

13/03/2024

Україна

Україна

Якісний чайник

Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.

Plusi

Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

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