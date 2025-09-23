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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Droša un ātra vārīšana
Elegants dizains, ērta lietošana
1,7 L tilpums ģimenes lietošanai
Tēja, kafija, mazuļu pārtika, kakao, ātri pagatavojamās nūdeles un citi ēdieni ir jāgatavo dažādās temperatūrās. Šī tējkanna ar temperatūras vadību piedāvā 6 temperatūras iestatījumus no 40 līdz 100 C, lai visus ēdienus varētu pagatavot nevainojami un droši.
Tiklīdz tējkanna sasniedz vajadzīgo temperatūru, viedā siltuma saglabāšanas funkcija uztur ūdeni precīzā temperatūrā. Atkārtota vārīšana nav nepieciešama.
Nav jāgaida, līdz tējkannas ārpuse atdzisīs. Mūsu tējkannai ar temperatūras vadības funkciju ir dubults izolējošs pārklājums, tāpēc tās ārpuse ir vēsa, bet ūdens tējkannas iekšpusē ilgstoši tiek uzturēts silts ērtai karsto dzērienu pagatavošanai.
5.0
no 5
30
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
andrijs
23/09/2025
Україна
Verificēts pircējs
Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Kots
15/03/2024
Україна
Akcijas daļa
Стильний дизайн, підтримка температури
Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.
Plusi
Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
ОЛексій09
13/03/2024
Україна
Akcijas daļa
Якісний чайник
Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.
Plusi
Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками