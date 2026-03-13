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7000. sērija Tējkanna ar dubultu korpusu
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HD9396/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
HD9396_642001001937_EU9_UM
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Kā mainīt Philips dubultās sieniņas tējkannas iestatījumu vārīšanas laikā?
Manas Philips dubultās sieniņas tējkannas displejā redzams kļūdas kods
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