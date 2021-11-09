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TurboStar
Gaisa cepamkatls
Melna, 1425 W, 0,8 kg
Ar Philips TurboStar tehnoloģiju viss ēdiens tiek vienlaicīgi pagatavots pastāvīgā, cirkulējošā karstumā. Rezultāts ir vienmērīgi izcepts ēdiens — bez nepieciešamības apgriezt uz otru pusi — pat tad, ja ēdiens ir novietots kārtās. Papildus karstā gaisa plūsmai spēcīgs tiešs karstums no augšpuses ātri padara ēdienu kraukšķīgu, lai panāktu garšīgu, zeltaini brūnu rezultātu. Kraukšķīgs ārpusē, mīksts iekšpusē.
Philips Airfryer lietotne ir bezmaksas, un tajā ir daudz garšīgu ēdienu recepšu un viegli izpildāmu pakāpenisku ēdiena gatavošanas instrukciju. Iedvesmojies pagatavot ātras, veselīgas uzkodas vai maltītes īpašiem notikumiem.
Philips Airfryer ir gatavs tūlītējai lietošanai. Pateicoties ātrākai darbībai no sākuma līdz beigām, ikdienas lietošana un viss gatavošanas process tiek ievērojami uzlabots.
4.8
no 5
98
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
GabalonGamma
09/11/2021
Україна
Корисна штука.
Все що готує - готує добре. М'ясо, заморожені і свіжі овочі, напівфабрикати, годиться для всього. Але почисти піч доволі нетривіальна задача: верхя решітка під теном незнімна, добратисч дуже складно, а жиру туди налипає дуже багато.
Plusi
Швидко і смачно готує.
Mīnusi
Складно чистити.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9621/90 Airfryer
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9621/90 Airfryer
margate
31/10/2021
Україна
Смачно і корисно!
Це була моя перша покупка Philips. Я жодного разу не пошкудувала. Дуже люблю овочі і рибу на грилі і завдяки мультипечі я завжди можу пригувати улублені страви. Але в цій печі можна готувати і десерти і запіканки. Завдяки книзі з рецептами можна вчитись новим поєднанням і експерементам. Ще серед великих плюсів цієї печі є легкість догляду. Дуже просто мити, справа кількох хвилин.
Plusi
наразі тільки позитивні відгуки
Mīnusi
після майже двох років використання немає зауважень
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9621/90 Airfryer
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walklm
17/02/2021
Україна
шикарная вещь
вкусно.и отлично втч. для пенсионеров, делали мясо, картофель , чебуреки, овощи, жаль нет много рецептов ,где почитать ,для фантазии ,и нет где купить дополнительное оборудование для аппарата.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9621/90 Airfryer
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Salīdzinājumā ar svaigiem frī kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.
salīdzinājumā ar Airfryer bez TurboStar, gatavojot saldētus frī kartupeļus, un novērtējot apbrūnināšanu un ēdiena gatavību
salīdzinājumā ar Philips Viva Collection Airfryer, kur kopējā ietilpība ir 800 g kartupeļu frī