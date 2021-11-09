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  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
  • Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*

Izbeigta ražošana

Viva CollectionAirfryer

HD9621/90

4.8
| (98) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*
Ar Philips unikālo TurboStar tehnoloģiju var cept ēdienu ar minimālu eļļas daudzumu un pagatavot garšīgus un vienmērīgi pagatavotus ēdienus. Nav nepieciešama priekšsildīšana, un arī jaunā, kompaktā konstrukcija ļauj pagatavot lielu pārtikas daudzumu.
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Ar patentēto TurboStar tehnoloģiju

Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku*

  • TurboStar

  • Gaisa cepamkatls

  • Melna, 1425 W, 0,8 kg

Garšīgi ēdieni: mīksti iekšpusē, kraukšķīgi ārpusē

Garšīgi ēdieni: mīksti iekšpusē, kraukšķīgi ārpusē

Ar Philips TurboStar tehnoloģiju viss ēdiens tiek vienlaicīgi pagatavots pastāvīgā, cirkulējošā karstumā. Rezultāts ir vienmērīgi izcepts ēdiens — bez nepieciešamības apgriezt uz otru pusi — pat tad, ja ēdiens ir novietots kārtās. Papildus karstā gaisa plūsmai spēcīgs tiešs karstums no augšpuses ātri padara ēdienu kraukšķīgu, lai panāktu garšīgu, zeltaini brūnu rezultātu. Kraukšķīgs ārpusē, mīksts iekšpusē.

Vairāk nekā 200 recepšu lietotnē un pievienota bezmaksas recepšu grāmata

Vairāk nekā 200 recepšu lietotnē un pievienota bezmaksas recepšu grāmata

Philips Airfryer lietotne ir bezmaksas, un tajā ir daudz garšīgu ēdienu recepšu un viegli izpildāmu pakāpenisku ēdiena gatavošanas instrukciju. Iedvesmojies pagatavot ātras, veselīgas uzkodas vai maltītes īpašiem notikumiem.

Garšīgs ēdiens īsākā laikā: iepriekšēja uzsildīšana nav nepieciešama

Garšīgs ēdiens īsākā laikā: iepriekšēja uzsildīšana nav nepieciešama

Philips Airfryer ir gatavs tūlītējai lietošanai. Pateicoties ātrākai darbībai no sākuma līdz beigām, ikdienas lietošana un viss gatavošanas process tiek ievērojami uzlabots.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

98

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2

09/11/2021

Україна

Україна

Корисна штука.

Все що готує - готує добре. М'ясо, заморожені і свіжі овочі, напівфабрикати, годиться для всього. Але почисти піч доволі нетривіальна задача: верхя решітка під теном незнімна, добратисч дуже складно, а жиру туди налипає дуже багато.

Plusi

Швидко і смачно готує.

Mīnusi

Складно чистити.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9621/90 Airfryer

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9621/90 Airfryer

31/10/2021

Україна

Україна

Смачно і корисно!

Це була моя перша покупка Philips. Я жодного разу не пошкудувала. Дуже люблю овочі і рибу на грилі і завдяки мультипечі я завжди можу пригувати улублені страви. Але в цій печі можна готувати і десерти і запіканки. Завдяки книзі з рецептами можна вчитись новим поєднанням і експерементам. Ще серед великих плюсів цієї печі є легкість догляду. Дуже просто мити, справа кількох хвилин.

Plusi

наразі тільки позитивні відгуки

Mīnusi

після майже двох років використання немає зауважень

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9621/90 Airfryer

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9621/90 Airfryer

17/02/2021

Україна

Україна

шикарная вещь

вкусно.и отлично втч. для пенсионеров, делали мясо, картофель , чебуреки, овощи, жаль нет много рецептов ,где почитать ,для фантазии ,и нет где купить дополнительное оборудование для аппарата.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9621/90 Airfryer

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar svaigiem frī kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.

  2. salīdzinājumā ar Airfryer bez TurboStar, gatavojot saldētus frī kartupeļus, un novērtējot apbrūnināšanu un ēdiena gatavību

  3. salīdzinājumā ar Philips Viva Collection Airfryer, kur kopējā ietilpība ir 800 g kartupeļu frī