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HD9909/00
Raibi, krāsaini trauciņi
Daudzpusīga gatavošana
Vienmēr ir attaisnojums mafiniem – neatkarīgi no tā, vai tuvojas dzimšanas diena vai vēlies iepriecināt draugus vai ģimeni ar gardu našķi. Neaizmirsti, ka mafins vai kūciņa desertā ir atļauts!
Vai vēlies mafinu vai kūciņu? Tam nav nozīmes! Vari pagatavot abus vienlaikus. Izmēģini receptes ar dažādām sastāvdaļām un saviem iecienītajiem produktiem un atklāj, kādu prieku rada šie pieci perfekta izmēra mazie našķi!
Airfryer mafinu trauciņus var droši ievietot trauku mazgāšanas mašīnā, padarot to lietošanu vēl vieglāku.
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