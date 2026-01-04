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  • Airfryer mafinu trauciņi
  • Airfryer mafinu trauciņi
  • Airfryer mafinu trauciņi
  • Airfryer mafinu trauciņi
  • Airfryer mafinu trauciņi
  • Airfryer mafinu trauciņi

Izbeigta ražošana

Airfryer mafinu trauciņu piederums

HD9909/00

Airfryer mafinu trauciņi
Palutini ģimeni, draugus vai pats sevi ar gardiem mafiniem vai kūciņām, izmantojot šos viegli lietojamos Airfryer mafinu trauciņus! Krāsainie trauciņi ir izgatavoti no silikona (bez aromāta), un tos ir viegli izņemt, uzglabāt un tīrīt.
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Gardiem un daudzveidīgiem mafiniem un kūciņām

Airfryer mafinu trauciņi

  • Raibi, krāsaini trauciņi

  • Daudzpusīga gatavošana

Pārsteidz draugus un ģimeni ar mājās gatavotiem našķiem jebkurā laikā!

Vienmēr ir attaisnojums mafiniem – neatkarīgi no tā, vai tuvojas dzimšanas diena vai vēlies iepriecināt draugus vai ģimeni ar gardu našķi. Neaizmirsti, ka mafins vai kūciņa desertā ir atļauts!

No mafiniem līdz kūciņām

Vai vēlies mafinu vai kūciņu? Tam nav nozīmes! Vari pagatavot abus vienlaikus. Izmēģini receptes ar dažādām sastāvdaļām un saviem iecienītajiem produktiem un atklāj, kādu prieku rada šie pieci perfekta izmēra mazie našķi!

Ērta mazgāšana trauku mazg. mašīnā

Ērta mazgāšana trauku mazg. mašīnā

Airfryer mafinu trauciņus var droši ievietot trauku mazgāšanas mašīnā, padarot to lietošanu vēl vieglāku.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.