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Airfryer mafinu trauciņu piederums

Izbeigta ražošana

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Airfryer mafinu trauciņu piederums

HD9909/00

Airfryer mafinu trauciņu piederums

Izbeigta ražošana

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Palutini ģimeni, draugus vai pats sevi ar gardiem mafiniem vai kūciņām, izmantojot šos viegli lietojamos Airfryer mafinu trauciņus! Krāsainie trauciņi ir izgatavoti no silikona (bez aromāta), un tos ir viegli izņemt, uzglabāt un tīrīt.

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  • 26 July 2026

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