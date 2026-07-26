10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Multicooker, grili un tvaicētāji
Visas sērijas
Airfryer mafinu trauciņu piederums
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HD9909/00
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Palutini ģimeni, draugus vai pats sevi ar gardiem mafiniem vai kūciņām, izmantojot šos viegli lietojamos Airfryer mafinu trauciņus! Krāsainie trauciņi ir izgatavoti no silikona (bez aromāta), un tos ir viegli izņemt, uzglabāt un tīrīt.
Visi (4)
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim