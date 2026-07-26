ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Viva Collection Airfryer

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Viva CollectionAirfryer

HD9925/00

Viva Collection Airfryer

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer cepšanas piederumu HD9925/00, var pagatavot visdažādākos ceptos ēdienus. Pagatavo gardas kūkas, maizi, sacepumu, pīrāgus un daudz ko citu viegli, ātri un veselīgi!

  • PDF fails
  • 26 July 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim