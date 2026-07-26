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Viva Collection Airfryer
Izbeigta ražošana
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HD9925/00
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Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer cepšanas piederumu HD9925/00, var pagatavot visdažādākos ceptos ēdienus. Pagatavo gardas kūkas, maizi, sacepumu, pīrāgus un daudz ko citu viegli, ātri un veselīgi!
Visi (4)
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
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