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Airfryer piederums Cepšanas komplekts L

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Airfryer piederumsCepšanas komplekts L

HD9925/01

Airfryer piederums Cepšanas komplekts L

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L izmēra cepšanas komplekts ir ideāls piederums, lai paplašinātu kompaktā Airfryer iespējas. Tajā var pagatavot gardu lazanju, sautējumus, zupas, kūkas, kēksus un daudz ko citu.

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  • 26 July 2026

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