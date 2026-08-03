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Airfryer piederums Konditorejas komplekts XL

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Airfryer piederumsKonditorejas komplekts XL

HD9945/01

Airfryer piederums Konditorejas komplekts XL

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Šis konditorejas komplekts ir ideāls piederums, lai paplašinātu jūsu XL Airfryer iespējas. Gatavojiet un cepiet gardu lazanju, sautējumus, ar kariju aizdarītus lazanjai zupas, kūkas, kēksus...un daudz ko citu!

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  • 3 August 2026

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