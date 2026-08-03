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Airfryer piederums Konditorejas komplekts XL
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HD9945/01
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Šis konditorejas komplekts ir ideāls piederums, lai paplašinātu jūsu XL Airfryer iespējas. Gatavojiet un cepiet gardu lazanju, sautējumus, ar kariju aizdarītus lazanjai zupas, kūkas, kēksus...un daudz ko citu!
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