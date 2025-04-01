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HD9945/01
NA331/10
NA551/00
NA353/10
NA552/00
NA555/00
NA331/00
NA332/00
NA130/00
NA231/00
NA350/03
1 konditorejas piederums
9x silikona mafinu trauciņi
Konditorejas ierīce. Izmantojot Philips Airfryer XL konditorejas komplektu, varat pagatavot visus iecienītos konditorejas izstrādājumus. 2 litru tilpums ir lieliski piemērots, lai ceptu banānu maizi, kūkas, sautējumus, gaļu un citus ēdienus. Lai labi garšo!
Paplašini gatavošanas iespējas un iedvesmojies no Philips HomeID receptēm, kuras izveidojuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosi lietotni HomeID, jo vairāk tā pielāgosies tavām interesēm.*
Varat droši ievietot šo Airfryer konditorejas ierīci un mafina trauciņus savā trauku mazgāšanas mašīnā, padarot to atkārtotu lietošanu vēl vieglāku!
2.6
no 5
5
Atsauksmes
ivtk
01/04/2025
Україна
Всё идеально!
Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
SAM_IM
13/07/2026
Україна
Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00
Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Пічкао
04/08/2024
Україна
Форма жахлива
В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.
Plusi
Тефлонова
Mīnusi
Форма, не адаптовано під піч, розмір.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
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