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  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL
  • Konditorejas komplekts XL

Airfryer piederumsKonditorejas komplekts XL

HD9945/01

2.6
| (5) Atsauksmes
Konditorejas komplekts XL
Šis konditorejas komplekts ir ideāls piederums, lai paplašinātu jūsu XL Airfryer iespējas. Gatavojiet un cepiet gardu lazanju, sautējumus, ar kariju aizdarītus lazanjai zupas, kūkas, kēksus...un daudz ko citu!
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Savietojamie produkti
3000. sērija

3000. sērija
Airfryer 6,2 L

NA331/10

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA551/00

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA353/10

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA552/00

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA555/00

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer 6,2 l

NA331/00

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer 6,2 l

NA332/00

1000. sērija

1000. sērija
Airfryer 1000. sērija 6,2 l

NA130/00

2000. sērija

2000. sērija
Airfryer 2000. sērija 6,2 L (sudraba)

NA231/00

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA350/03

Piederumi cepšanai ar Airfryer

Konditorejas komplekts XL

  • 1 konditorejas piederums

  • 9x silikona mafinu trauciņi

Konditorejas piederums ar nepiedegošu pārklājumu

Konditorejas piederums ar nepiedegošu pārklājumu

Konditorejas ierīce. Izmantojot Philips Airfryer XL konditorejas komplektu, varat pagatavot visus iecienītos konditorejas izstrādājumus. 2 litru tilpums ir lieliski piemērots, lai ceptu banānu maizi, kūkas, sautējumus, gaļu un citus ēdienus. Lai labi garšo!

Ikdienas iedvesma jaunām receptēm

Ikdienas iedvesma jaunām receptēm

Paplašini gatavošanas iespējas un iedvesmojies no Philips HomeID receptēm, kuras izveidojuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosi lietotni HomeID, jo vairāk tā pielāgosies tavām interesēm.*

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Varat droši ievietot šo Airfryer konditorejas ierīci un mafina trauciņus savā trauku mazgāšanas mašīnā, padarot to atkārtotu lietošanu vēl vieglāku!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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2.6

no 5

5

Atsauksmes

4

01/04/2025

Україна

Україна

Всё идеально!

Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

13/07/2026

Україна

Україна

Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00

Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

04/08/2024

Україна

Україна

Форма жахлива

В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.

Plusi

Тефлонова

Mīnusi

Форма, не адаптовано під піч, розмір.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

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