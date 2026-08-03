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Airfryer piederums XXL viesību piederumu komplekts

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Airfryer piederumsXXL viesību piederumu komplekts

HD9950/00

Airfryer piederums XXL viesību piederumu komplekts

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Izmantojot Philips Airfryer ballīšu komplektu, jūs varat sarīkot jautru un veselīgu ballīti ar visiem iecienītākajiem ballīšu ēdieniem. Maksimāli izmantojiet Airfryer gatavošanas nodalījuma telpu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos un ēdiena sadalītāju.

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  • 3 August 2026

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