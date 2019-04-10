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  • Viesību komplekts
  • Viesību komplekts

Airfryer piederumsXXL viesību piederumu komplekts

HD9950/00

4.4
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Viesību komplekts
Izmantojot Philips Airfryer ballīšu komplektu, jūs varat sarīkot jautru un veselīgu ballīti ar visiem iecienītākajiem ballīšu ēdieniem. Maksimāli izmantojiet Airfryer gatavošanas nodalījuma telpu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos un ēdiena sadalītāju.
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Savietojamie produkti
5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA551/00

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA552/00

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90

Piederumi un ieteikumi neaizmirstamai ballītei ar Airfryer

Viesību komplekts

  • Viesību komplekts

  • 1x piederums gatavošanai 2 līmeņos

  • 1x ēdienu atdalītājs

Divkāršojiet savu gatavošanas virsmu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos

Divkāršojiet savu gatavošanas virsmu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos

Palieliniet Airfryer gatavošanas vietu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos. Cepiet, grilējiet vai apcepiet gardus burgerus, vistu spārniņus, zivis un citus produktus vieglāk, ātrāk, veselīgāk.

Atdaliet Airfryer gatavošanas virsmu ar ēdiena atdalītāju

Atdaliet Airfryer gatavošanas virsmu ar ēdiena atdalītāju

Atdaliet Airfryer gatavošanas virsmu ar ēdiena atdalītāja piederumu lielākai daudzveidībai. Cepiet, grilējiet vai fritējiet dažādus ēdienus vienlaikus, tos nesajaucot kopā.

Personalizēta iedvesma ikdienā

Personalizēta iedvesma ikdienā

Paplašiniet gatavošanas iespējas un iedvesmojieties no Philips NutriU receptēm, kuras sastādījuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosit lietotni NutriU, jo vairāk tā pielāgosies jūsu interesēm.*

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.4

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Удобная решетка

Пользуюсь решеткой с удовольствием. Крепкая, моется отлично. Не царапается. Продукты можно готовить в два слоя. Можно еще использовать шампура к ней.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Bezva při přípravě více druhů jídla

Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...

Plusi

nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

27/02/2023

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va

Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie

Plusi

Rýchle a zdravé varenie

Mīnusi

Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

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