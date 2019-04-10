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Viesību komplekts
1x piederums gatavošanai 2 līmeņos
1x ēdienu atdalītājs
Palieliniet Airfryer gatavošanas vietu ar piederumu gatavošanai 2 līmeņos. Cepiet, grilējiet vai apcepiet gardus burgerus, vistu spārniņus, zivis un citus produktus vieglāk, ātrāk, veselīgāk.
Atdaliet Airfryer gatavošanas virsmu ar ēdiena atdalītāja piederumu lielākai daudzveidībai. Cepiet, grilējiet vai fritējiet dažādus ēdienus vienlaikus, tos nesajaucot kopā.
Paplašiniet gatavošanas iespējas un iedvesmojieties no Philips NutriU receptēm, kuras sastādījuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosit lietotni NutriU, jo vairāk tā pielāgosies jūsu interesēm.*
4.4
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Таня22
10/04/2019
Україна
Удобная решетка
Пользуюсь решеткой с удовольствием. Крепкая, моется отлично. Не царапается. Продукты можно готовить в два слоя. Можно еще использовать шампура к ней.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bezva při přípravě více druhů jídla
Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...
Plusi
nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Šuli 59
27/02/2023
Slovensko
Verificēts pircējs
Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va
Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie
Plusi
Rýchle a zdravé varenie
Mīnusi
Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
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