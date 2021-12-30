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Grilēšanas komplekts
1x grila paliktnis
6x iesmi
1 x recepšu grāmatiņa
Pateicoties XXL grila paliktnim un tā unikālajai caurumotajai virsmai ar maliņām, pagatavojiet perfekti un veselīgi grilētu zivi, gaļu un dārzeņus. Pateicoties tā nepiedegošajam pārklājumam, ēdienu noņemt ir viegli un grila paliktnis ir ērti tīrāms.
Izmantojiet iesmus, lai pagatavotu dārzeņu vai gaļas šašlikus.
Iekļauts buklets ar šefpavāra padomiem, receptēm iesācējiem un Airfryer gatavošanas laikiem
3.6
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
Innusik
30/12/2021
Україна
Потрібний набір
Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Funguje, jak má :-)
Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D
Plusi
Snažší údržba než základní mřížka
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Cipis69
13/02/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Špízy tak akorát
Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.
Plusi
jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL