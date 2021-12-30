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  • Grilēšanas komplekts
  • Grilēšanas komplekts

Izbeigta ražošana

Airfryer piederumsXXL komplekts grilēšanas speciālistam

HD9951/00

3.6
| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Grilēšanas komplekts
Jūs to varat, izmantojot šo īpašo Philips Airfryer grilēšanas speciālista komplektu.
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Savietojamie produkti
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90

Piederumi un padomi grilēšanai ar Airfryer

Grilēšanas komplekts

  • Grilēšanas komplekts

  • 1x grila paliktnis

  • 6x iesmi

  • 1 x recepšu grāmatiņa

Nepiedegoša pārklājuma grila paliktnis perfekti ieguļ jūsu Airfryer XXL

Pateicoties XXL grila paliktnim un tā unikālajai caurumotajai virsmai ar maliņām, pagatavojiet perfekti un veselīgi grilētu zivi, gaļu un dārzeņus. Pateicoties tā nepiedegošajam pārklājumam, ēdienu noņemt ir viegli un grila paliktnis ir ērti tīrāms.

6 iesmi īpašu grilētu ēdienu pagatavošanai

Izmantojiet iesmus, lai pagatavotu dārzeņu vai gaļas šašlikus.

Buklets grilēšanas prasmju apgūšanai

Buklets grilēšanas prasmju apgūšanai

Iekļauts buklets ar šefpavāra padomiem, receptēm iesācējiem un Airfryer gatavošanas laikiem

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

4
3

30/12/2021

Україна

Україна

Потрібний набір

Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Funguje, jak má :-)

Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D

Plusi

Snažší údržba než základní mřížka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Špízy tak akorát

Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.

Plusi

jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.