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  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!

PremiumAirfryer XXL

HD9867/90

4.7
| (155) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
Jaunais Philips Airfryer XXL domā un gatavo ēdienu tavā vietā. Tas izmanto viedo mērīšanas tehnoloģiju, kas gatavošanas laikā automātiski pielāgo laiku un temperatūru, lai ēdiens būtu nevainojami pagatavots. Iestati un izbaudi katru kumosu!
Skatīt visas priekšrocības

Vislabākais rezultāts ar vienu pieskārienu pogai

Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!

  • Viedo sensoru tehnoloģija

  • Tauku likvidēšanas tehnoloģija

  • Rapid Air tehnoloģija

  • Melns, varš, 1,4 kg

Viena lietotne — simtiem recepšu

Viena lietotne — simtiem recepšu

Ar lietotni HomeID un Philips Airfryer XXL no Airfryer iesācēja kļūstiet par Airfryer šefpavāru. Pārskatiet vairākus simtus lielisku recepšu un izmēģiniet daudz jaunu, interesantu ēdienu.

Oriģinālais Airfryer ar 7 reizes ātrāku gaisa plūsmu*

Oriģinālais Airfryer ar 7 reizes ātrāku gaisa plūsmu*

Baudiet veselīgāku ceptu ēdienu, kas ir kraukšķīgs ārpusē un maigs iekšpusē un ar līdz pat 90% mazāk tauku*. Philips Airfryer XXL izmanto karstu gaisu (eļļas vietā), lai ceptu pārtiku nelielā eļļas daudzumā vai bez tās. Philips Rapid Air tehnoloģija rada par 7 reizēm ātrāku gaisa plūsmu, lai palīdzētu iegūt kraukšķīgākus rezultātus** un izcilu garšu.

Dažādas iespējas: fritējiet, cepiet, grilējiet, apbrūniniet vai pat uzsildiet.

Dažādas iespējas: fritējiet, cepiet, grilējiet, apbrūniniet vai pat uzsildiet.

Ar Airfryer XXL varat pagatavot simtiem ēdienu. Fritējiet, cepiet, grilējiet, apbrūniniet un pat atkārtoti uzsildiet maltītes. Katrs kumoss ir tikpat garšīgs kā pēdējais, un to nodrošina Philips gaisa plūsma un piecstūrainā forma. Ierīce vienmērīgi pagatavo ēdienu no visām pusēm, lai katra maltīte būtu nevainojama.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

155

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

16/06/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Прикольная штука

Для готовки пушка, подарил маме, радости нет предела, а мне не жалко:) Картошечка фри выходит шикарной, курочка бомба

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

14/02/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Просто неймовірно!

Навіть не уявляв, що мультипіч настільки чудова річ. Готувати в ній дуже легко та смачно.

Plusi

Достатня потужність, об'єм чаші, легкість користування

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

03/02/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Як я раніше без цієї мультипічі жила!!!!

Дуже функціональна річ,швидко готує.Проміжок часу для приготування скорочується в 2 чи 3 раза.Їжа готується з мінімальним вмістом жиру.Раніше я готувала на сніданок сирники,запікала їх в духовці,щоб було корисно,без жиру-це займало 30хв-40хв і треба було перевертати на іншу сторону,щоб не пригоріли В аерогрилі вони повністю запікаються за 16хв.І вони таки пухкі,як пиріжки,хоча вони без розпушувача і інших допоміжних речовин.В духовці пласкі виходять.Картопля виходить дуже смачна,вона і з скоринкою і соковита.В духовці вона в мене виходила суховата.А готувала цілу курку в мультипечі-це просто шедевр.Ніколи не їла смачніше.При цему, що я її особливо не маринувала,сіль,спеції і все.І вона вийшла така соковита.Скоринка підсмажена з усіх боків,і я її не перевертала.Вибрала программу-ціла курка,вагу,а мультипіч сама вибирає скільки потрібно часу на приготування.Маффіни готуються за 6хв,синнабони за 20хв здається.Картопля за 15-20хв,крильца теж недовго біля 20хв.Я і торти готую(купила форму спеціальну) і рулети м'ясні .Дуже задоволена покупкою.Спочатку думала,що розмір XXLбуде завеликий для нас з чоловіком,але в процесі виявилось,що якраз.Влазить ціла курка,як раз підходящий об'єм для всього.Єдиний недолік-якби винайшли технологію,щоб бруд і жир самоочищався 😁і не прийшлось мити.Хоча тут в мультепечі антипригарні матеріали,і легко миється Але завжди хочеться кращого.

Plusi

Швидке приготування,мінімум,або взагалі без жиру,пропікається з усіх боків,іноді взагалі не потрібно перевертати чи зтрушувати

Mīnusi

Треба мити

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā

  2. Rapid Air tehnoloģija nodrošina 7 reizes lielāku gaisa plūsmas ātrumu grozā salīdzinājumā ar gaisa plūsmas ātrumu ierīcē Philips Viva Airfryer ar plakanu apakšu.

  3. Tauku noņemšana no 3 jēliem vistas stilbiņiem, kas pagatavoti 180 °C temperatūrā 24 minūtes.

  4. Elektroenerģijas izmaksas, gatavojot vienu vistas krūtiņu (AF iestatījums, 160 °C, bez priekšsildīšanas) vai laša fileju (200 °C, bez priekšsildīšanas), salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta pēc laboratorijas mērījumiem ar produktiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra izstrādājuma rezultāti var atšķirties.