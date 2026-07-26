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Airfryer piederums XXL cepšanas piederumu komplekts

Izbeigta ražošana

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Airfryer piederumsXXL cepšanas piederumu komplekts

HD9952/00

Airfryer piederums XXL cepšanas piederumu komplekts

Izbeigta ražošana

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Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer cepšanas komplektu, jūs varat pagatavot visus savus iecienītākos konditorejas izstrādājumus. Apgūstiet gardu kūku un maizes cepšanu, kā arī pagatavojiet gratēnu, kīšu un citus ēdienus ātrā, vienkāršā un veselīgā veidā.

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  • 26 July 2026

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