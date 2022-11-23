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Cepšanas komplekts (2,0 L)
1x konditorejas ierīce
9x silikona mafinu trauciņi
Philips cepšanas piederums ir lieliski piemērots arī sautējumu, ratatuju, frittatas, lazanjas, sacepumu, ar mērci gatavotas gaļas un citu ēdienu pagatavošanai. Izbaudiet!
Kēksus un kūciņas no šiem Airfryer kēksu trauciņiem ir viegli izņemt elastīgā materiāla dēļ. Robotās malas padara kēksu trauciņus vēl pievilcīgākus! Tie ir izgatavoti no silikona (bez smaržas), tādēļ varēsit šos Airfryer kēksu trauciņus izmantot vēl daudzas reizes!
Iekļauts buklets ar šefpavāra padomiem, receptēm iesācējiem un Airfryer gatavošanas laikiem
4.8
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zdravko Kulinarko
23/11/2022
Srbija
Akcijas daļa
Sjajan dodatak već sjajnom airfryeru!
Posuda je super za održavanje, jako je dobro što se vrlo lako pere i sprečava curenje! Idealna za kolače i mafine.
Plusi
Veličina posude, lako održavanje,.
Mīnusi
Za sad mu nisam našao manu!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje
Anka_45
20/09/2022
Slovenija
odličen dodatek za airfryer
všeč mi je, ker lahko v njem naredim razne omlete, pečeno ovseno kašo, tudi biskvit. Super je tudi za kakšno zelenjavo, da se ne zapeče preveč. posodice za muffine pa itak vedno prav pridejo in dejansko lahko v Airfryer spraviš vseh 9 posodic hkrati.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL
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Рожденичка
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Продуктът е чудесен
Всички аксесоари за Филипс ХХЛ са с много добро качество. Благодарение на тях, уредът може да се ползва за максимално много неща. В тази тавичка приготвям дори мусака, пълнени чушки, пататник, сладкиши.
Plusi
Почиства се изключително лесно, нищо не залепва
Mīnusi
Не съм открила
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене