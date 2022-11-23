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  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)
  • Cepšanas komplekts (2.0L)

Izbeigta ražošana

Airfryer piederumsXXL cepšanas piederumu komplekts

HD9952/00

4.8
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Cepšanas komplekts (2.0L)
Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer cepšanas komplektu, jūs varat pagatavot visus savus iecienītākos konditorejas izstrādājumus. Apgūstiet gardu kūku un maizes cepšanu, kā arī pagatavojiet gratēnu, kīšu un citus ēdienus ātrā, vienkāršā un veselīgā veidā.
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Savietojamie produkti
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90

Piederumi un padomi cepšanai ar Airfryer

Cepšanas komplekts (2.0L)

  • Cepšanas komplekts (2,0 L)

  • 1x konditorejas ierīce

  • 9x silikona mafinu trauciņi

Nepiedegoša pārklājuma cepšanas ierīce perfekti ieguļ jūsu Airfryer XXL

Philips cepšanas piederums ir lieliski piemērots arī sautējumu, ratatuju, frittatas, lazanjas, sacepumu, ar mērci gatavotas gaļas un citu ēdienu pagatavošanai. Izbaudiet!

9 silikona mafina trauciņi dažādām konditorejas receptēm

Kēksus un kūciņas no šiem Airfryer kēksu trauciņiem ir viegli izņemt elastīgā materiāla dēļ. Robotās malas padara kēksu trauciņus vēl pievilcīgākus! Tie ir izgatavoti no silikona (bez smaržas), tādēļ varēsit šos Airfryer kēksu trauciņus izmantot vēl daudzas reizes!

Buklets cepšanas prasmju apgūšanai

Buklets cepšanas prasmju apgūšanai

Iekļauts buklets ar šefpavāra padomiem, receptēm iesācējiem un Airfryer gatavošanas laikiem

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

23/11/2022

Srbija

Srbija

Sjajan dodatak već sjajnom airfryeru!

Posuda je super za održavanje, jako je dobro što se vrlo lako pere i sprečava curenje! Idealna za kolače i mafine.

Plusi

Veličina posude, lako održavanje,.

Mīnusi

Za sad mu nisam našao manu!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dodatak za Airfryer HD9952/00 XXL Profesionalni komplet za pečenje

20/09/2022

Slovenija

Slovenija

odličen dodatek za airfryer

všeč mi je, ker lahko v njem naredim razne omlete, pečeno ovseno kašo, tudi biskvit. Super je tudi za kakšno zelenjavo, da se ne zapeče preveč. posodice za muffine pa itak vedno prav pridejo in dejansko lahko v Airfryer spraviš vseh 9 posodic hkrati.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Dodatek za Airfryer HD9952/00 Komplet za peko XXL

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продуктът е чудесен

Всички аксесоари за Филипс ХХЛ са с много добро качество. Благодарение на тях, уредът може да се ползва за максимално много неща. В тази тавичка приготвям дори мусака, пълнени чушки, пататник, сладкиши.

Plusi

Почиства се изключително лесно, нищо не залепва

Mīnusi

Не съм открила

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесоар за Airfryer HD9952/00 Разширен главен сет за печене

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.