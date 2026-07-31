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Airfryer piederums Picas gatavošanas komplekts XXL

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Airfryer piederumsPicas gatavošanas komplekts XXL

HD9953/00

Airfryer piederums Picas gatavošanas komplekts XXL

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Ar šo īpašo Philips Airfryer picas gatavošanas komplektu jūs varat kļūt par īstu picas meistaru. Bez iepriekšējas sildīšanas varat baudīt savu iecienītāko picu ar Airfryer jau pēc 8 minūtēm!

  • PDF fails
  • 31 July 2026

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