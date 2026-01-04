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HD9953/00
Piederumu komplekts
1 x picas paplāte
Tagad var izmantot Airfryer, lai pagatavotu picu. Lietojot XXL izmēra picas paplāti, var pagatavot 26 cm mājās gatavotu picu vai arī iepriekš sasaldētu picu tikai 8 minūtēs.
Paplašini gatavošanas iespējas un iedvesmojies no Philips HomeID receptēm, kuras izveidojuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosit lietotni HomeID, jo vairāk tā pielāgosies tavām interesēm.*
Picas paplāti un standziņas var droši ievietot trauku mazgājamajā mašīnā, atvieglojot to atkārtotu lietošanu.
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