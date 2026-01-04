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  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL
  • Picas gatavošanas komplekts XXL

Airfryer piederumsPicas gatavošanas komplekts XXL

HD9953/00

Picas gatavošanas komplekts XXL
Ar šo īpašo Philips Airfryer picas gatavošanas komplektu jūs varat kļūt par īstu picas meistaru. Bez iepriekšējas sildīšanas varat baudīt savu iecienītāko picu ar Airfryer jau pēc 8 minūtēm!
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Savietojamie produkti
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90

Piederumi picas pagatavošanai ar Airfryer

Picas gatavošanas komplekts XXL

  • Piederumu komplekts

  • 1 x picas paplāte

Cepiet savu iecienītāko 26 cm picu tikai 8 minūtes, izmantojot picas paplāti

Cepiet savu iecienītāko 26 cm picu tikai 8 minūtes, izmantojot picas paplāti

Tagad var izmantot Airfryer, lai pagatavotu picu. Lietojot XXL izmēra picas paplāti, var pagatavot 26 cm mājās gatavotu picu vai arī iepriekš sasaldētu picu tikai 8 minūtēs.

Ikdienas iedvesma jaunām receptēm

Ikdienas iedvesma jaunām receptēm

Paplašini gatavošanas iespējas un iedvesmojies no Philips HomeID receptēm, kuras izveidojuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosit lietotni HomeID, jo vairāk tā pielāgosies tavām interesēm.*

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Picas paplāti un standziņas var droši ievietot trauku mazgājamajā mašīnā, atvieglojot to atkārtotu lietošanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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