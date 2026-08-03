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Airfryer piederums Vieglo uzkodu komplekts XXL
Izbeigta ražošana
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HD9954/01
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Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer vieglo uzkodu komplektu, jūs veselīgā veidā varat pagatavot visas savas iecienītākās uzkodas. Izbaudiet veselīgas mājās pagatavotas dārzeņu uzkodas, žāvētus augļus un citus gardumus.
Visi (4)
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
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