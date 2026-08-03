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Airfryer piederums Vieglo uzkodu komplekts XXL

Izbeigta ražošana

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Airfryer piederumsVieglo uzkodu komplekts XXL

HD9954/01

Airfryer piederums Vieglo uzkodu komplekts XXL

Izbeigta ražošana

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Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer vieglo uzkodu komplektu, jūs veselīgā veidā varat pagatavot visas savas iecienītākās uzkodas. Izbaudiet veselīgas mājās pagatavotas dārzeņu uzkodas, žāvētus augļus un citus gardumus.

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  • 3 August 2026

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