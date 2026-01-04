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  • Vieglo uzkodu komplekts XXL
  • Vieglo uzkodu komplekts XXL
  • Vieglo uzkodu komplekts XXL
  • Vieglo uzkodu komplekts XXL
  • Vieglo uzkodu komplekts XXL
  • Vieglo uzkodu komplekts XXL

Izbeigta ražošana

Airfryer piederumsVieglo uzkodu komplekts XXL

HD9954/01

Vieglo uzkodu komplekts XXL
Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer vieglo uzkodu komplektu, jūs veselīgā veidā varat pagatavot visas savas iecienītākās uzkodas. Izbaudiet veselīgas mājās pagatavotas dārzeņu uzkodas, žāvētus augļus un citus gardumus.
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Savietojamie produkti
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90

Piederumi uzkodu pagatavošanai ar Airfryer

Vieglo uzkodu komplekts XXL

  • 1 uzkodu vāks

  • 1 standziņas

Pagatavojiet visdažādākās uzkodas, izmantojot uzkodu vāku

Pagatavojiet visdažādākās uzkodas, izmantojot uzkodu vāku

Pagatavojiet jūsu iecienītākās uzkodas, izmantojot uzkodu vāku. Viegli un ātri pagatavojiet un baudiet veselīgas dārzeņu uzkodas, piemēram, kacenkāpostu, bietes vai sausos augļus, kā arī vistu spārniņus vai cūkgaļu.

Noņemiet uzkodas, izmantojot viegli satveramās standziņas ar silikona uzgaļiem

Noņemiet uzkodas, izmantojot viegli satveramās standziņas ar silikona uzgaļiem

Vēl ērtākai un prasmīgākai lietošanai, uzkodu noņemšanai, izmantojiet viegli satveramās standziņas ar silikona uzgaļiem.

Ikdienas iedvesma jaunām receptēm

Ikdienas iedvesma jaunām receptēm

Paplašini gatavošanas iespējas un iedvesmojies no Philips HomeID receptēm, kuras izveidojuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosit lietotni HomeID, jo vairāk tā pielāgosies tavām interesēm.*

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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