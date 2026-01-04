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Izbeigta ražošana
HD9954/01
1 uzkodu vāks
1 standziņas
Pagatavojiet jūsu iecienītākās uzkodas, izmantojot uzkodu vāku. Viegli un ātri pagatavojiet un baudiet veselīgas dārzeņu uzkodas, piemēram, kacenkāpostu, bietes vai sausos augļus, kā arī vistu spārniņus vai cūkgaļu.
Vēl ērtākai un prasmīgākai lietošanai, uzkodu noņemšanai, izmantojiet viegli satveramās standziņas ar silikona uzgaļiem.
Paplašini gatavošanas iespējas un iedvesmojies no Philips HomeID receptēm, kuras izveidojuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosit lietotni HomeID, jo vairāk tā pielāgosies tavām interesēm.*
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