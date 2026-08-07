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Philips Airfryer piederums Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
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HD9956/00
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Ģimenes izmēra konditorejas komplekts ir ideāls piederums, lai paplašinātu jūsu 7000. sērijas Airfryer Combi XXL vai Premium XXL iespējas. Gatavojiet un cepiet gardu maizi, sāļos pīrāgus, sautējumus, ar kariju aizdarītus ēdienus, zupas, kūkas, kēksus...un daudz ko citu!
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