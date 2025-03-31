ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
  • Ģimenes izmēra konditorejas komplekts

Philips Airfryer piederumsĢimenes izmēra konditorejas komplekts

HD9956/00

5
| (1) Apskats
Ģimenes izmēra konditorejas komplekts
Ģimenes izmēra konditorejas komplekts ir ideāls piederums, lai paplašinātu jūsu 7000. sērijas Airfryer Combi XXL vai Premium XXL iespējas. Gatavojiet un cepiet gardu maizi, sāļos pīrāgus, sautējumus, ar kariju aizdarītus ēdienus, zupas, kūkas, kēksus...un daudz ko citu!
Skatīt visas priekšrocības
Savietojamie produkti
Airfryer Combi XXL Connected

Airfryer Combi XXL Connected
Airfryer Combi XXL Connected

HD9876/90

7000. sērija

7000. sērija
Airfryer Combi 8,3 L Connected

HD9876/20

7000. sērija

7000. sērija
Airfryer Combi 8,3 L Connected

HD9875/90

7000. sērija

7000. sērija
Airfryer Combi 8,3 L un pārtikas termometrs

HD9880/90

7000. sērija

7000. sērija
Airfryer Combi 8,3 L ar tvaika piederumu

HD9876/25

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90

Piederumi cepšanai ar Airfryer

Ģimenes izmēra konditorejas komplekts

  • 1x ģimenes izmēra cepamtrauks

  • 9x silikona mafinu trauciņi

Konditorejas piederums ar nepiedegošu pārklājumu

Konditorejas piederums ar nepiedegošu pārklājumu

Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer Family-Sized XXL konditrojas komplektu, var pagatavot visas iecienītās kulinārijas receptes. Ģimenes lieluma cepeškrāsns traukam ir 3 l ietilpība, un tas ir piemērots, lai pagatavotu lielākas porcijas un izmēģinātu jaunus ēdienus, piemēram, viena katla maltītes un sautējumus, sākot no dārzeņiem līdz gaļai, kā arī no sāļiem līdz saldiem ēdieniem.

9 silikona mafina trauciņi dažādām konditorejas receptēm

9 silikona mafina trauciņi dažādām konditorejas receptēm

Kēksus un kūciņas no šiem Airfryer kēksu trauciņiem ir viegli izņemt elastīgā materiāla dēļ. Robotās malas padara kēksu trauciņus vēl pievilcīgākus! Tie ir izgatavoti no silikona (bez smaržas), tādēļ varēsit šos Airfryer kēksu trauciņus izmantot vēl daudzas reizes!

Ikdienas iedvesma jaunām receptēm

Ikdienas iedvesma jaunām receptēm

Paplašini gatavošanas iespējas un iedvesmojies no Philips HomeID receptēm, kuras izveidojuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosi lietotni HomeID, jo vairāk tā pielāgosies tavām interesēm.*

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

4
3
2
1

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Prostě funguje na 1*.

Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Apmeklējiet vietni www.Philips.com/homeid, lai uzzinātu, vai HomeID ir pieejams jūsu valstī.