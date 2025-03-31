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HD9956/00
HD9876/90
HD9876/20
HD9875/90
HD9880/90
HD9876/25
HD9870/20
HD9867/90
1x ģimenes izmēra cepamtrauks
9x silikona mafinu trauciņi
Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer Family-Sized XXL konditrojas komplektu, var pagatavot visas iecienītās kulinārijas receptes. Ģimenes lieluma cepeškrāsns traukam ir 3 l ietilpība, un tas ir piemērots, lai pagatavotu lielākas porcijas un izmēģinātu jaunus ēdienus, piemēram, viena katla maltītes un sautējumus, sākot no dārzeņiem līdz gaļai, kā arī no sāļiem līdz saldiem ēdieniem.
Kēksus un kūciņas no šiem Airfryer kēksu trauciņiem ir viegli izņemt elastīgā materiāla dēļ. Robotās malas padara kēksu trauciņus vēl pievilcīgākus! Tie ir izgatavoti no silikona (bez smaržas), tādēļ varēsit šos Airfryer kēksu trauciņus izmantot vēl daudzas reizes!
Paplašini gatavošanas iespējas un iedvesmojies no Philips HomeID receptēm, kuras izveidojuši profesionāli pavāri un vairāki miljoni lietotāju. Jo biežāk izmantosi lietotni HomeID, jo vairāk tā pielāgosies tavām interesēm.*
5.0
no 5
1
Apskats
MiK103
31/03/2025
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Prostě funguje na 1*.
Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
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