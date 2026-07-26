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Airfryer piederums Cepšanas komplekts XXL
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HD9957/00
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Izmantojot šo īpašo Philips Airfryer cepšanas komplektu, jūs varat pagatavot visus savus iecienītākos konditorejas izstrādājumus. Apgūstiet gardu kūku un maizes cepšanu, kā arī pagatavojiet gratēnu, kīšu un citus ēdienus ātrā, vienkāršā un veselīgā veidā.
Visi (3)
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
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