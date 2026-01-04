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  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
  • Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs

Izbeigta ražošana

Viva CollectionAirfryer Variety Basket

HD9980/20

Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs

Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozam ir sietiņa pamatne ar nepiedegošu pārklājumu, kas ir viegli noņemams ātrai tīrīšanai. Grozam ir pret izšļakstīšanos aizsargāts daudzfunkcionāls vāks vēl lielākam recepšu skaitam!

Skatīt visas priekšrocības

QuickClean pamatne un vāks vieglai tīrīšanai!

Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs

  • Nepiedegošs/noņemams siets

  • Nerūsējošā tērauda vāks

  • Mazgājams trauku mazg. mašīnā

Nepiedegoša pamatne ar augstākās kvalitātes nepiedegošu pārklājumu

Nepiedegoša pamatne ar augstākās kvalitātes nepiedegošu pārklājumu

Philips Airfryer daudzveidīgās gatavošanas groza unikālajai QuickClean pamatnei ir nepiedegošs pārklājums, kas ļauj to notīrīt dažās sekundēs, jo novērš ēdiena pielipšanu. Turklāt pamatni ir viegli atvienot, lai jūs varētu ātri notīrīt malas un stūrus. Pamatni var nomazgāt tekošā ūdenī vai trauku mazgāšanas mašīnā!

QuickClean izņemams sietiņš

QuickClean izņemams sietiņš

Philips Airfryer novatoriskajam daudzveidīgās gatavošanas grozam ir unikāla konstrukcija. Pārbaudes apliecina, ka tas nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu salīdzinājumā ar standarta Philips Airfryer groza apakšējo sietiņu.

Visas groza daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Visas groza daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Visas groza daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.