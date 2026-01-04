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HD9980/20
Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozs
Airfryer daudzveidīgas gatavošanas grozam ir sietiņa pamatne ar nepiedegošu pārklājumu, kas ir viegli noņemams ātrai tīrīšanai. Grozam ir pret izšļakstīšanos aizsargāts daudzfunkcionāls vāks vēl lielākam recepšu skaitam!
Nepiedegošs/noņemams siets
Nerūsējošā tērauda vāks
Mazgājams trauku mazg. mašīnā
Philips Airfryer daudzveidīgās gatavošanas groza unikālajai QuickClean pamatnei ir nepiedegošs pārklājums, kas ļauj to notīrīt dažās sekundēs, jo novērš ēdiena pielipšanu. Turklāt pamatni ir viegli atvienot, lai jūs varētu ātri notīrīt malas un stūrus. Pamatni var nomazgāt tekošā ūdenī vai trauku mazgāšanas mašīnā!
Philips Airfryer novatoriskajam daudzveidīgās gatavošanas grozam ir unikāla konstrukcija. Pārbaudes apliecina, ka tas nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu salīdzinājumā ar standarta Philips Airfryer groza apakšējo sietiņu.
Visas groza daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
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