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Izbeigta ražošana

Airstyler

HP4674/00

4.8

| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Spīdīgi un taisni mati – stils, par kuru jūs sapņojat

Gludi un mirdzoši mati katru dienu! Matu veidotājā SalonAirstylist Ion 1000 W ir jonu tehnoloģija, četri veidošanas uzgaļi un profesionāla jauda, lai novērstu matu sprogošanos.

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Salon Airstylist Ion

Spīdīgi un taisni mati – stils, par kuru jūs sapņojat

  • 1000 W

  • Keramisks

  • 4 uzgaļi

1000 W profesionāliem rezultātiem

1000 W profesionāliem rezultātiem

Šim Airstyler ir 1000 W sildītājs, kas nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu.

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.

Suka ar ievelkamiem sariem atvieglo ieveidošanu

Suka ar ievelkamiem sariem atvieglo ieveidošanu

Šis viegli lietojamais Airstyler ir matu veidošanas suka un cirtu veidotājs vienā ierīcē. Nospiežot pogu, sari tiek ievilkti sukā, tādējādi veidotāju var viegli izņemt no matiem. Un ieveidotās cirtas ir burvīgas!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

08/07/2019

Polska

Polska

rewelacyjna dla włosów

Jakiś czas temu miałam tą suszarkę. Włosy były jak z reklamy Welli, perfekcyjne. Jedyną wadą tej suszarki był u mnie topiący się plastik. Być może było to efektem tego, że mam dużo włosów i długo szuszyłam, nie wiem. Ale włosy po niej były rewelacyjne. W żadnym salonie fryzjerskim nie zrobili mi takiego efektu lejącej się tafli włosów, jak ja sama używając tylko tej suszarki, zwykłego szamponu i odżywki. Polecam dla efektu WOW :).

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler

10/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Estetyczny, funkcjonalny , niezawodny produkt. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler

02/12/2013

Polska

Polska

Doskonała lokówko-suszarka, łatwaw obsłudze

Lokówko-suszarki używam od jakiegoś czasu i jestem z niej bardzo zadowolona. Niezawodna do szybkiego wysuszenia i ułożenia włosów rano, bardzo poręczna.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler

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