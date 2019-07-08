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Izbeigta ražošana
Spīdīgi un taisni mati – stils, par kuru jūs sapņojat
Gludi un mirdzoši mati katru dienu! Matu veidotājā SalonAirstylist Ion 1000 W ir jonu tehnoloģija, četri veidošanas uzgaļi un profesionāla jauda, lai novērstu matu sprogošanos.
1000 W
Keramisks
4 uzgaļi
Šim Airstyler ir 1000 W sildītājs, kas nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu.
Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.
Šis viegli lietojamais Airstyler ir matu veidošanas suka un cirtu veidotājs vienā ierīcē. Nospiežot pogu, sari tiek ievilkti sukā, tādējādi veidotāju var viegli izņemt no matiem. Un ieveidotās cirtas ir burvīgas!
4.8
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
OstraPapryka
08/07/2019
Polska
rewelacyjna dla włosów
Jakiś czas temu miałam tą suszarkę. Włosy były jak z reklamy Welli, perfekcyjne. Jedyną wadą tej suszarki był u mnie topiący się plastik. Być może było to efektem tego, że mam dużo włosów i długo szuszyłam, nie wiem. Ale włosy po niej były rewelacyjne. W żadnym salonie fryzjerskim nie zrobili mi takiego efektu lejącej się tafli włosów, jak ja sama używając tylko tej suszarki, zwykłego szamponu i odżywki. Polecam dla efektu WOW :).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler
margot
10/12/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Estetyczny, funkcjonalny , niezawodny produkt. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler
Ulka101
02/12/2013
Polska
Doskonała lokówko-suszarka, łatwaw obsłudze
Lokówko-suszarki używam od jakiegoś czasu i jestem z niej bardzo zadowolona. Niezawodna do szybkiego wysuszenia i ułożenia włosów rano, bardzo poręczna.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4674/00 Airstyler