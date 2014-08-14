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5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Karo0001
14/08/2014
Polska
Super!
Super prostownica z regulacją temperatury, nagrzewa się błyskawicznie, prostuje nawet moje bardzo kręcone włosy i jonizuje je!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4686/22 Straightener
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4686/22 Straightener
Karo
18/12/2013
Polska
jest super
elegancja, prostota, można ręcznie dobrać stopień nagrzania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4686/22 Straightener
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4686/22 Straightener
Viking62
30/07/2020
Україна
Випрямлення волосся
Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.
Plusi
Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури
Mīnusi
Не має
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Izmantošanas datums 2018-07-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Izmantošanas datums 2018-07-30