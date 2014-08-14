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Izbeigta ražošana

HP4686/22 Straightener

HP4686/22

5

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

Super!

Super prostownica z regulacją temperatury, nagrzewa się błyskawicznie, prostuje nawet moje bardzo kręcone włosy i jonizuje je!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4686/22 Straightener

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4686/22 Straightener

18/12/2013

Polska

Polska

jest super

elegancja, prostota, można ręcznie dobrać stopień nagrzania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4686/22 Straightener

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP4686/22 Straightener

30/07/2020

Україна

Україна

Випрямлення волосся

Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.

Plusi

Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури

Mīnusi

Не має

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Izmantošanas datums 2018-07-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Izmantošanas datums 2018-07-30

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā